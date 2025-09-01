關山米香盃槌球賽熱鬧登場　12支隊伍頂豔陽拚實力

▲台東關山米香盃槌球賽熱鬧登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東關山鎮長青槌球協會在關山鎮老人會前槌球場舉辦114年「關山米香盃」槌球邀請賽，共有12支隊伍參與，選手們不畏烈日，全神貫注在場上揮擊比拼，展現運動精神。

開幕典禮現場嘉賓雲集，包括台東縣議員陳宏宗、縣議員張全馨嵐秘書、關山鎮公所秘書林梓群、鎮民代表會副主席李偉鈺及鎮民代表黃玉英等到場，為選手加油打氣。典禮並由在地「關山運動舞蹈發展協會」帶來熱舞表演，氣氛熱烈，選手也受邀下場共舞，為比賽增添歡樂氛圍。

槌球協會理事長蘇桂仙表示，協會近來積極訓練已見成果，成員不僅在日常練習中進步顯著，參與外地賽事也屢獲佳績。此次參賽隊伍包括木球人、光明隊、同心隊、黃金果隊、陸安隊、德高隊等，共同切磋球技。

陳宏宗鼓勵選手透過槌球維持健康，並肯定此運動適合不同年齡層參與，甚至有坐輪椅的選手表現不輸他人，令人敬佩。林梓群則感謝槌球協會對運動推廣的努力，指出在高齡化社會中，槌球運動有助延緩失智與手腳退化，對地方健康促進意義重大。

李偉鈺也表示，樂見關山鎮各項運動蓬勃發展，尤其運動舞蹈協會展現的活力，婆婆媽媽們的體力和精神不輸年輕人，令人印象深刻。蘇桂仙更提出願景，希望未來能結合觀光舉辦大型槌球比賽，讓更多人透過比賽認識關山的美景與在地特色「關山米」。