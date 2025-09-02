台南節水農業拚創新！　黃偉哲推「黃金蕎麥中秋禮盒」搶市

▲台南市長黃偉哲於蕎麥探索館推廣黃金蕎麥中秋禮盒，邀全民支持在地農特產。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對全球氣候變遷、乾旱缺水成為常態，台南市政府近年積極推廣節水農作物「黃金蕎麥」，從種植、研發到行銷逐步有成，2日市長黃偉哲於「蕎麥探索館」親自站台，力推系列中秋禮盒，鼓勵民眾優先選購台南在地優質農特產品，一起支持環保、健康與地方產業。

黃偉哲表示，雖然今年水庫水情尚稱穩定，但推動節水農作物仍是農業永續的重要方向。台南以自然栽培法種植蕎麥，全程不使用農藥，產品經過開發，除了茶飲、麵條，也將蕎麥巧妙融入鳳梨酥、蛋黃酥等中秋禮盒，「吃起來不甜不膩，健康又有在地特色」，不僅行銷國內，也成功拓展海外市場，增加農友收益。

農業局指出，經台中農業改良場培育出的「台中二號苦蕎麥」，脫殼深焙後色澤金黃，因而得名「黃金蕎麥」。市府配合農糧署計畫，鼓勵農友轉作官田、六甲、白河、麻豆、柳營、後壁等地，並建立代耕、採後處理、多元加工及契作體系，結合無人機撒播與紅外線膨發等技術，打造高效產業鏈，進一步提升台灣蕎麥在國際市場的競爭力。

台灣黃金蕎麥有限公司「黃金蕎麥手採茶禮盒」榮獲「2025國產茶及咖啡徵選活動」十大飲享禮，「黃金蕎麥堅果脆丸子禮盒」也被評選為「台南好禮60大特色伴手禮」。市府並攜手產業界持續拓展多元行銷通路，積極赴海外參展，把台南農業品牌推上國際舞台。

今日嘉賓雲集，包括立委郭國文、議員周奕齊、農業部農糧署南區分署分署長賴明陽、西拉雅國家風景區管理處長許主龍、黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶等均到場力挺，共同為台南蕎麥產業打氣。