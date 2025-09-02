　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國志願服務聯繫會報台南登場　160名志工精英齊聚研討

▲台南市長黃偉哲致贈台南伴手禮給衛福部社會救助及社工司長蘇昭如，感謝中央大力支援會報舉辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲致贈台南伴手禮給衛福部社會救助及社工司長蘇昭如，感謝中央大力支援會報舉辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025年全國志願服務聯繫會報」於9月1日至2日在台南福爾摩沙遊艇酒店盛大舉行，由台南市社會局與衛生福利部攜手合辦，吸引來自全國各縣市政府志工業務承辦人員及績優民間單位近160人共襄盛舉，場面熱絡。

台南市長黃偉哲在社會局長郭乃文陪同下，與衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如親臨現場，向長期投入公共事務、熱心服務社會的志工夥伴們表達誠摯的肯定與鼓勵。

▲台南市長黃偉哲致贈台南伴手禮給衛福部社會救助及社工司長蘇昭如，感謝中央大力支援會報舉辦。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年由台南舉辦全國志願服務聯繫會報，讓全台推動志願服務的精英齊聚一堂，感到無比榮幸。在兩天一夜的研討與交流中，中央與地方搭建對話橋梁，就志願服務的發展趨勢，如高齡社會長者參與、志工制度永續推動等議題，進行深度討論並凝聚共識，期望為各地誌工政策的推展提供明確方向。

▲台南市長黃偉哲致贈台南伴手禮給衛福部社會救助及社工司長蘇昭如，感謝中央大力支援會報舉辦。（記者林東良翻攝，下同）

衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如指出，志工是社會上不可或缺的正向力量，更是公民社會最堅強的後盾。她感謝台南市政府大力支援，使今年度會報能順利在台南舉行，也親身感受到台南的濃濃人情味與志工的熱情活力，讓她對這場會報活動充滿感動。

▲台南市長黃偉哲致贈台南伴手禮給衛福部社會救助及社工司長蘇昭如，感謝中央大力支援會報舉辦。（記者林東良翻攝，下同）

社會局長郭乃文則提到，志工是公部門最值得信賴的夥伴，也是重大災害時挺身而出的神隊友，以丹娜斯風災為例，全市動員志工超過2萬人次投入災後復原，展現無私無懼的救援精神。此次會報亦安排參訪慈濟基金會安平聯絡處，分享防災及救災志願服務經驗，期望與會者能將這份精神延伸至各自的服務領域。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南京東路嚴重車禍！1人無呼吸心跳　駕駛坐地抱頭
快訊／PCB概念股3妖遇殺盤！雙雙跌停
快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密
台南蛇窟太驚人！　連抓12條蛇
坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證...阿伯尷尬了
到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員
開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單
警幫同仁銷國道罰單　刪除超速照片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

台灣海底電纜頻遭破壞　李宗霖憂國安漏洞：需引進Starlink補韌性

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡　祈求市民平安、市政順利

嘉藥USR團隊赴日交流　探索高齡飲食與照護新契機

全國志願服務聯繫會報台南登場　160名志工精英齊聚研討

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

台灣海底電纜頻遭破壞　李宗霖憂國安漏洞：需引進Starlink補韌性

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡　祈求市民平安、市政順利

嘉藥USR團隊赴日交流　探索高齡飲食與照護新契機

全國志願服務聯繫會報台南登場　160名志工精英齊聚研討

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

跨海訪問／緊急救火演《暴君》　李彩玟片場命令前輩：心裡不好受

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

男酒駕誤認後車閃燈！持棍攔人被逮拒酒測　車上搜出K他命

中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

快訊／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

《與狼共舞》踢鳥離世！葛拉罕葛林長期為病所苦　享壽73歲

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

巨人打線力挺鄧愷威！　連續15場開轟2001年後首見

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

地方熱門新聞

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

桃捷直達車座椅升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

腸病毒好發　桃園籲落實洗手五步驟

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

小稅猴「雲端發票e起pay」送禮券

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

新北公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡祈求市民平安、市政順利

嘉藥USR團隊赴日交流探索高齡飲食與照護新契機

更多熱門

相關新聞

國1聯結車連撞3車　碎片散落車道

國1聯結車連撞3車　碎片散落車道

國道1號北向311.9公里（臺南安定路段）昨（1）日晚間10時43分左右發生車禍，35歲楊姓男子駕駛聯結車追撞3車，初步調查疑因精神不濟釀禍，所幸未造成重大傷亡，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

即／國3南下2車追撞「1車翻覆」1男2女送醫

即／國3南下2車追撞「1車翻覆」1男2女送醫

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

台南市勞工局「合理調整」獲金獎推共融職場創永續典範

台南市勞工局「合理調整」獲金獎推共融職場創永續典範

關鍵字：

志願服務聯繫會報台南登場

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面