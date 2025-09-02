全國志願服務聯繫會報台南登場　160名志工精英齊聚研討

▲台南市長黃偉哲致贈台南伴手禮給衛福部社會救助及社工司長蘇昭如，感謝中央大力支援會報舉辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025年全國志願服務聯繫會報」於9月1日至2日在台南福爾摩沙遊艇酒店盛大舉行，由台南市社會局與衛生福利部攜手合辦，吸引來自全國各縣市政府志工業務承辦人員及績優民間單位近160人共襄盛舉，場面熱絡。

台南市長黃偉哲在社會局長郭乃文陪同下，與衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如親臨現場，向長期投入公共事務、熱心服務社會的志工夥伴們表達誠摯的肯定與鼓勵。

黃偉哲市長表示，今年由台南舉辦全國志願服務聯繫會報，讓全台推動志願服務的精英齊聚一堂，感到無比榮幸。在兩天一夜的研討與交流中，中央與地方搭建對話橋梁，就志願服務的發展趨勢，如高齡社會長者參與、志工制度永續推動等議題，進行深度討論並凝聚共識，期望為各地誌工政策的推展提供明確方向。

衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如指出，志工是社會上不可或缺的正向力量，更是公民社會最堅強的後盾。她感謝台南市政府大力支援，使今年度會報能順利在台南舉行，也親身感受到台南的濃濃人情味與志工的熱情活力，讓她對這場會報活動充滿感動。

社會局長郭乃文則提到，志工是公部門最值得信賴的夥伴，也是重大災害時挺身而出的神隊友，以丹娜斯風災為例，全市動員志工超過2萬人次投入災後復原，展現無私無懼的救援精神。此次會報亦安排參訪慈濟基金會安平聯絡處，分享防災及救災志願服務經驗，期望與會者能將這份精神延伸至各自的服務領域。