太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

▲大光國小戰鼓隊現場擊鼓，象徵防霸凌決心響徹校園，太極扇、太極劍開場表演，為友善校園週增添文化氣息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年第1學期開學，台南市友善校園週正式登場！台南市副祕書長徐健麟2日代表市長黃偉哲，到大光國小與師生共同宣導友善校園理念，活動由太極隊帶來太極扇、太極劍開場，再由戰鼓隊擊響戰鼓，全場氣勢震撼，也象徵校園防霸凌的決心響徹雲霄。

活動中，徐健麟、教育局長鄭新輝、教育部台南市聯絡處督導鄭坤鑫及校長周生民，聯同師生透過大光鳴戰鼓，共同宣誓本次主題「停！聽！看！一起『調』出『和』諧的友善校園！」展現台南市從市府到學校攜手締造安全、尊重、包容的學習環境的決心。

徐健麟指出，教育部今年修正《校園霸凌防制準則》，新增「調和制度」，將「輔導先行」理念融入事件處理，藉由「停止傷害、聽見需求、看見希望」三大行動，用教育的方式讓學生理解友善互動的重要性，強化求助意識，為校園注入更多關懷與正向能量。

教育局長鄭新輝提醒，校園霸凌防制是教育工作的重中之重，尤其在網路普及的時代，數位霸凌及網路性別暴力更需警惕。他強調，不論言語、關係、肢體或網路形式的霸凌，全都屬於不當甚至違法行為，呼籲師生建立正確的網路使用觀念，共同守護安全校園。

台南市聯絡處督導鄭坤鑫補充，本次宣導也涵蓋「校園自殺防治」、「防制學生藥物濫用」、「瞭解與尊重身心障礙者」等議題，這些都與霸凌防制緊密相關。唯有師生、家長攜手合作，建立互相尊重、同理、包容的支援網路，才能有效防制各種校園暴力，打造真正和諧的學習環境。

教育局強調，希望藉由這次友善校園週，讓「停、聽、看」行動深入人心，也提醒學生，遇到網路霸凌或數位性別暴力，務必勇敢求助，由學校與家長共同啟動「調和機制」化解衝突，讓友善從理念走向實踐，實現和諧、安全的校園文化。