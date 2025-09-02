雞舍雞蛋狂失蹤！台南安南「蛇窟」　同地點4個月連抓12條蛇

記者林東良／台南報導

有「台南蛇窟」之稱的安南區，1日再度出現一條長達1.6公尺的臭青母，捕蛇達人鄭琨諺接獲通報前往救援，發現這條臭青母闖入雞舍偷吃雞蛋，卻卡進攔截陷阱，被捕捉到的蛇，鄭琨諺都會帶到空曠處野放，他說同一地點自4月中旬以來，已陸續捕捉12條大蛇，「打破我10幾年捕蛇生涯的新紀錄！」

▲台南安南「蛇窟」雞舍陷阱捕獲臭青母，長達1.6公尺還張口攻擊，場面驚險。（鄭琨諺提供，下同）

安南區一帶有許多農地、魚塭，每年入夏就常出現蛇蹤，蛇達人鄭琨諺的友人雞舍，常發生雞蛋離奇消失，友人安裝監視器後才發現，是蛇進入雞舍偷蛋，於是設置不傷害蛇的簡易陷阱，接連攔截臭青母、眼鏡蛇、雨傘節等蛇類，每欠都是拜託鄭琨諺前往處理。鄭表示，自今年4月16日捕獲第一條臭青母蛇後至今，已累計12條，每條長達1至2公尺，其中以臭青母最多。

鄭琨諺說，1日接獲通報前往救蛇時，該條臭青母頭還張口作勢攻擊，讓他嚇一跳，所幸最後仍順利捕捉並帶離。此外，1日昨傍晚雞舍甚至還出現眼鏡蛇，但並沒有受困，自行脫離。

鄭琨諺笑說，能同地點抓到12條蛇實屬罕見，創下自己的捕蛇新高紀錄。他說被捕捉到的蛇都會帶到空曠處野放，除維持生態平衡，也保障農戶與居民安全。