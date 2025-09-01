　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部出手要辦民眾黨　黃國昌3張「賴蔡比較圖」回應：放馬過來

記者許力方／台北報導

民眾黨主席黃國昌830號召支持者「司法改革　公民走讀」，過程中與警方爆發推擠，甚至傳出勒脖衝突，造成8名員警受傷，內政部大動作表態，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪等移送北檢偵辦。對此，黃國昌當晚貼出民進黨政府在野和掌權後的不同，直呼「賴皇放馬過來、矢言推翻暴政。」

內政部8月31日表示，「0830專案」勤務中，台北市警察局及保一總隊共8名第一線的同仁遭群眾強烈推擠或因身體不適受傷，甚至一度昏迷送醫。北市警局已經蒐證完畢，涉及妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送台北地檢署偵辦。

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌號召小草上街頭，與警爆發推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自YouTube／民眾黨）

▲▼民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

黃國昌更傳出勒警脖子行徑，相關畫面也在網路上引起熱議，對此，黃國昌堅稱，影帶非常清楚，他是手放在員警肩膀上，「請問你什麼時候看過人家被勒脖還會笑？」不過事後證實，「燦笑照」為AI變臉錯誤訊息，警方將依法另案偵辦。

面對內政部大動作移送偵辦，黃國昌8月31日晚間發文，比較民進黨政府前後表現，直指賴清德在野時主張「集遊法禁制區、言論限制規定皆刪除」，在2008年11月27日的內政委員會「集會遊行法修正草案」公聽會上，賴發言稱「我要代表民進黨團向社會大眾致歉，過去我們主張報備制，可是執政時沒有去回應在野訴求，這是民進黨的不對。」

黃國昌更指，2009年5月6日蔡英文談話中宣示，「『把街頭還給人民』，是馬英九在競選總統時的重要承諾，現在回想起來，這個承諾好像變成一個政治笑話…作為民進黨的一員，我們有責任讓台北的街頭能夠自由；只有在自由的街頭，我們才有自由的社會，這是我們民進黨的責任。」

黃國昌批評，從2008年、2012、2014、2016年民進黨政府一直開會研議《行政院修正草案》，但不提修正草案「然後就沒有然後了。」「萊爾校長」如何走向獨裁之路，在野時喊廢除集遊惡法、把街頭還給人民；掌權後喊嚴辦走讀活動、大規模封鎖道路，他的感想就是「賴皇放馬過來、矢言推翻暴政」。

▼黃國昌傳出對警察勒脖。（圖／翻攝YouTube／民眾之聲）

▲▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

