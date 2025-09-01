張惇涵上任政院秘書長：扮「控球後衛」　精準傳球到得分有利位置

▲新任行政院秘書長張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統府前副秘書長張惇涵1日正式出任行政院秘書長，他在上午的監交典禮致詞表示，他會做好秘書長這個「控球後衛」的角色，貫徹卓院長「總教練」的戰略目標，不僅會讓區域聯防迅速補位，也會讓轉換快攻推進有序，無論是擋切或傳切，都會把球快速精準傳向團隊得分有利的位置。

張惇涵表示，自己也是關稅談判工作團隊的成員，今天只是換了辦公地點，但沒有改變戰術位置，昨天有跟行政院副院長鄭麗君交換意見，也被賦予了一項工作。他承諾，會確保工作無縫接軌，也會加強跟產業溝通、社會溝通。

接著，張惇涵感謝即將接任經濟部長的龔明鑫。他表示，龔明鑫沒有畢業，只是「轉系」，他們是亦師亦友，龔明鑫只是離開行政院，但沒有離開經發會，「所以產業先進以後找他就等於找我，找我也等於找他，我們會密切溝通，保持聯繫，降低產業界的溝通成本」。

有關產業協助方案，張惇涵表示，這是龔明鑫所籌備的，接下來要麻煩他貫徹執行，相信龔明鑫絕對是含金量最高的經濟部長，不是因為他名字有三個金字，而是他俱備了高度的專業素養，豐富的行政經驗，以及充分的產業信任，所以相信他是現階段經濟部長的不二人選。

對於自己接掌秘書長，張惇涵表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰交付給他三個任務，分別是：解決人民的問題、推動人民有感的施政，以及加強溝通、加速執行。他說，周末已經一一打電話給內閣團隊的首長，請大家提出五項急需解決的問題、五項即將推動的政策，以及五項施政亮點。

最後，張惇涵表示，他會做好秘書長這個「控球後衛」的角色，貫徹卓院長「總教練」的戰略目標，不僅會讓區域聯防迅速補位，也會讓轉換快攻推進有序，無論是擋切或傳切，都會把球快速精準傳向團隊得分有利的位置。

張惇涵說，只有台灣勝利，才是真正的勝利，大家都是一個團隊，一個目標，為了同一個台灣，要面對問題、解決問題，要傾聽人民的心聲，回應人民的需求，要化被動為主動，穩健推動各項施政。