地方 地方焦點

揭開浸漬風乾的記憶！部落食樂園5週年　展現飲食工藝樂舞文化

▲▼「五週年部落食樂園餐會」率先登場。（圖／縱管處提供，下同）

「五週年部落食樂園餐會」率先登場。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「縱谷原遊會–部落食樂園」，自2021年開辦以來，儼然成為每年盛夏最令人期待的部落體驗活動。今年迎來五週年慶，以「保存」為年度主題，從不同角度重新詮釋飲食、工藝、樂舞與文化，帶領遊客走入部落日常，遇見縱谷美好。

今年首度推出為期三天的活動，為部落食樂園開啟全新篇章。8月29日「五週年部落食樂園餐會」率先登場，號召品牌合作夥伴聯手打造部落原味料理、特色選物以及精彩歌舞表演，一次蒐羅食樂園精華片段。粉絲們除了自己爭相購票外，更有不少購買「傳承票」、「文化分享1+1票」的好朋友，將文化傳承化為實際行動，讓在地小朋友也能一塊入席共享美好。

▲▼「五週年部落食樂園餐會」率先登場。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼精彩歌舞表演。

8月30日午後正式開園，開幕活動由米亞普文化藝術團帶來氣勢磅礡的歌舞表演，部落少男少女旺盛的生命力如狂風般席捲現場遊客，瞬間炒熱氣氛！活動邀請交通部觀光署黃荷婷副署長、農業部林業及自然保育署花蓮分署朱副分署長懿千、花蓮縣政府觀光處余處長明勳、卓溪鄉田鄉長桂花、海端鄉胡鄉長金至、富里鄉民代表會各代表、東觀光區各公協會及諸多貴賓媒體一同前往主題意象區，認識部落經典保存餐食，以感官為契機，牽起人與人之間的連結，用保存說故事，細數對部落、對生活的熱愛。

▲▼「五週年部落食樂園餐會」率先登場。（圖／縱管處提供，下同）

觀光署黃副署長表示，食樂園全區緊扣「保存」主軸，打造主題意象展區，完整介紹醃漬、燻曬、發酵等食材保存方式，並結合部落百大美食、市集、手作與山林體驗，打造全台最大食物體驗樂園。此外，更邀請花蓮銅門部落在地藝術團隊「兒路創作藝術工寮」操刀，以「保存食物的手」為核心概念，運用鐵件建構骨架，溫潤木頭覆蓋外層，打造一座可供乘坐的裝置藝術，象徵部落堅實的雙手與延續文化的柔韌精神。

▲▼「五週年部落食樂園餐會」率先登場。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼以「保存」為年度主題，揭開浸漬風乾的記憶。

選品市集更集結花東縱谷的部落好友們，更有遠從台南前來的西拉雅族夥伴-公舘部落，以及台中的泰雅族朋友-納奴薩莊園共襄盛舉，總共近40家攤位，囊括醃漬蔬菜、燻烤肉品、發酵調飲等經典保存餐食，以及植染小物、樹皮飾品、椰殼配件等獨具工藝保存技法的部落店家，每一攤都有著濃烈特色，讓人流連忘返。因應國際化需求，安排5場次雙語導覽，每場導覽分別介紹不同的市集攤商，來自世界各地的遊客跟著導覽員的腳步一起吃好料，讓美味不只止於味蕾，更成為傳遞記憶的樞紐。

▲▼「五週年部落食樂園餐會」率先登場。（圖／縱管處提供，下同）

今年山谷舞台表演名單含金量極高，2025金曲得主、擁有渾厚嗓音的戴曉君，以月琴彈唱為核心，讓部落精神在音符間流動；視歌雙棲的雙金得主、重量級大咖沈文程，用飄撇唱腔將家鄉情感唱進眾人心底。聽馬樂Madal、孔亞明輪流唱出土地旋律；Paliulius樂團、Tahidang待浪樂閱青年傳唱接力演出；自帶唱跳基因、爆發力極強的阿布絲壓軸登場，清亮嗓音穿透空氣、撼動人心，整座山谷迴響在樂聲中，綿延不絕。除了美食與音樂，本次新增隨到隨玩的體驗區域，設置射箭、彈弓、竹槍、竹蜻蜓等體驗活動，吸引不少親子一起同樂，也讓旅人們瞬間回到童年，像兒時般自在歡快。

五年來，「縱谷原遊會-部落食樂園」不斷創新，品牌價值已逐漸被國人甚至國際旅客所認識，從涼感夏日、神話傳說、種下療癒種子，再到今年的食物保存，以獨特的部落傳統香料，展現出專屬於縱谷的嶄新風味，活動主題年年翻轉想像、釋放無限。

最後，黃副署長特別感謝今年所有參與部落食樂園的民眾與企業，尤其是對於五週年餐會的支持，讓大家一起傳遞文化價值與教育意義，讓活動兼具遊玩性及永續性，共同推動花東獨特的在地風味與觀光旅遊。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

浸漬風乾記憶部落食樂園5週年飲食工藝樂舞文化

