願再承擔黨團幹部？　陳培瑜鬆口：「2條件」絕不推卸責任

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團除了總召柯建銘外，其餘六長均已宣布卸下黨團幹部。針對黨團改組，柯建銘昨表示，黨團會行文給所有成員，為期一個禮拜，請有意願擔任「六長」的來登記。針對是否有意再擔任黨團幹部，上會期書記長、民進黨立委陳培瑜今（2日）鬆口，問她願不願意再繼續擔任黨團幹部，「其實我沒有覺得一定不可以喔」，每個機會都是學習，只要黨團有需求、辦公室時間可配合，「我絕對不會推卸責任」，但她仍希望有更多資深委員能出來承擔。

立法院1、2日上午8時在群賢樓1樓101會議室辦理第11屆第4會期立法委員集中報到作業。針對黨團改組，第3會期民進黨團書記長陳培瑜今日上午表示，她在這6個月中學到很多，尤其是協商，在大家看不見的鏡頭後面的協商，或是很多討論時，「我真的覺得跟只有單純當一個大家所謂的陽春立委差別很大，所以你問我願不願意再繼續往下擔任幹部？其實我沒有覺得一定不可以喔」。

陳培瑜認為，每一個機會都是學習，但她之前也講過，她擔任立委時間真的很短，截至今日也只有2年半，先前在預算會期時，就感受到藍白對執政單位的不友善，不確定在這個預算會期，且不只年度總預算，有四大預算要通過，包括年度總預算、風災重建、特別條例和追加預算，在這麼多預算的朝野攻防下，會是個複雜工作，所以之前才說如果有更資深，且對預算攻防更熟悉的人，都希望有更多人來承擔（黨團幹部）。

陳培瑜提到，確實之前有些委員認為不分區不能代表民意，或是沒辦法代表足夠民意，她要強調，不分區也是大家一票票選出來的，「我們可能只是資歷比較淺，但不代表我們沒有民意、沒有專業」。因此，在黨團有需求、辦公室時間可以配合的情況下，「我絕對不會推卸責任」，但還是希望如果有更多資深委員願意出來承擔也是好事，一定會圓滿完成黨團改組，不管名單新的、舊的有多少，請大家一起期待。