政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宴請綠委　林岱樺自認「改革最佳夥伴」盼賴柯坐下好好溝通

▲▼民進黨立委林岱樺。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期到來，總統兼民進黨主席賴清德將在正式開議前，分批宴請黨籍不同派系立委，黨團總召柯建銘也在受邀名單中。對此，民進黨立委林岱樺今（2日）表示，這是歷任總統在正式開議前，府院黨的溝通機制平台。若總統要執行改革政策，她一定是總統最佳戰力的夥伴、助手。針對黨團改組，林岱樺期盼賴清德能和柯建銘坐下來好好溝通，兩位都是非常有智慧且具高度的政治領袖。

立法院1、2日上午8時在群賢樓1樓101會議室辦理第11屆第4會期立法委員集中報到作業。針對總統賴清德將在新會期正式開議前，分批宴請黨籍不同派系立委，而黨團總召柯建銘也在受邀名單中，民進黨立委林岱樺今（2日）受訪表示，總統要跟所有黨籍立委分批交流、溝通，這都是歷任總統在正式開議前，府院黨的溝通機制平台。

林岱樺認為，總統目前面對國內外處境確實非常辛苦，他也會是總統要執行改革中最佳的助手。只要總統要力行改革的任何政策上，她一定是總統最佳戰力的夥伴。

談及黨團改組，林岱樺說，賴總統跟柯總召在台灣是非常具有高度、智慧的政治領袖，當中沒有什麼不可以談的，也沒有什麼事情不能解決。現在人民最想看到的是兩位能坐下來好好溝通，「所以我覺得兩位都是非常有智慧，而且具高度的政治領袖，他們做得到的，而且我也支持他們的改革方向」。

此外，針對新經濟部長龔明鑫以「丟連結」方式，給立委填拜會時間，林岱樺認為，「這沒有什麼問題耶」，反而凸顯經濟部長上任後能善用科技工具的方便性，用連結也減少辦公室跟辦公室之間溝通的成本跟人力，這真的是非常平常的事情，不認為有什麼不尊重的地方，也非常有效率，重點是有沒有對話，並實質聽進去、消化成政策執行的每個步驟，這才是重點。

 
09/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

