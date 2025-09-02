　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE吃容量怪獸「照片還會過期」！大票改推1款App：好用多了

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人習慣用LINE聯絡，但有些功能總讓用戶覺得有改善空間。最近有網友抱怨，想打開群組裡的照片來看，卻全數顯示「儲存期限已過，故無法讀取」，讓他很心痛，直呼這項功能根本沒有意義。其中，有不少人建議改用其他通訊App，包括Messenger、telegram、Discord都有人推薦。

有網友表示，媽媽病逝前，自己在照顧過程中與居服員成立了LINE群組，對方經常分享媽媽的照片，無論狀況好壞都完整記錄下來。然而，他近日想念母親時打開群組回顧，卻發現照片全數顯示「儲存期限已過，故無法讀取」，讓他心痛不已，直呼這項功能根本沒有意義。

看到貼文後，許多網友也頗有感，認為LINE設計過期機制太殘酷，「這個是真煩，至少留個預覽圖給我吧，只剩下一個驚嘆號我連那是什麼圖都不知道」、「認真覺得LINE可以考慮推出付費解鎖已過期照片的功能，在這種時候我超樂意付」、「這個真的超爛，每次看到都超氣==。」

有人則提出替代辦法或建議，「一開始傳的時候點開就不會過期」、「可以請群組成員再傳一次照片」、「用螢幕錄影快速點開再截圖，還能救回幾張」、「一隻手點著滑動，另一隻手指按截圖就好」、「按住照片往下滑一點點截圖，就會是原本的圖片了。」

不少網友則推薦改用別的通訊軟體，「telegram直接當免費雲端用」、「不得不說，微信跟歐洲人愛用的whatsapp都方便很多」、「Discord跟telegram 唯一解答」、「推薦大家轉telegram或Whatsapp，尤其是telegram，貼圖免費，檔案也永遠都在伺服器裡，換手機時完全不用備份。」

其中一款APP最多人推，「我還是推薦所有人都去用Discord」、「所以說為什麼不用Discord」、「Discord好用多了」、「都給我去用Discord好嗎？還可以設定身分組，工作真的很方便」、「朋友之間聊天、講電話和打遊戲都是用Discord居多。」

09/01 全台詐欺最新數據

