差4筆被喊卡！LINE Pay送點任務「提前結束」　一票怒：被耍了

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人習慣用LINE Pay消費，近期更推出「單筆滿288元，集滿20次可抽獎」的活動。就有女網友抱怨，自己第一次認真參加，已經努力累積到第16筆，卻發現活動時間被官方提前結束，讓她忍不住傻眼，覺得被耍了，也有不少網友現身表示「我也是，快被氣死。」

原PO在Dcard發文表示，活動原先公告到8月27日23:59，她好不容易在午餐時刷到第16筆，打開活動頁面卻驚見結束時間被更改成「8月25日12:30」，當場傻眼，「差最後一排4個就能集滿，卻被中止任務」。她強調，參加這種需要長期累積的活動，官方至少應公開剩餘額度，讓消費者自行決定是否繼續參加，而不是臨時喊停。

貼文一出，不少遇到同樣狀況的網友紛紛留言，「我也是，我也到第16個，剛剛消費發現沒有跳通知…點進去看活動時間竟然被修改到8/25！我記得是到27號！」「我也是印象到27號，差兩個想說兩天剛好，今天突然被結束！根本耍人」、「19筆，想說明天吃完中餐就可以抽了，真的是很沒誠意的活動。我哥是集到16筆。」

也有人指出，LINE Pay過去就有類似狀況，「之前7月的活動（單筆滿2,888，滿6筆送688）也是這樣，刷完第5筆後就提早結束，記得當時距離表定結束時間還有一個禮拜」、「本來額滿就會提早關，但這種需要累積的，真的很讓人不爽」、「至少要即時公告剩餘名額，不然資訊不對等。」

還有網友表示，「有看到但沒參與，還好沒有為了這個高額消費」、「當初也有心動這個活動，幸好沒有衝動購物」、「這個集點活動我參加過好幾次，本來額滿就會提早結束啊！」