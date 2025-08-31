剩驚嘆號！他開LINE照片「只見6字」氣哭　一票也怒：這個真煩

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人習慣用LINE聯絡，但有些功能總讓用戶覺得有改善空間。有網友表示，媽媽上週病逝，自己在照顧過程中與居服員成立了LINE群組，對方經常分享媽媽的照片，無論狀況好壞都完整記錄下來。然而，他近日想念母親時打開群組回顧，卻發現照片全數顯示「儲存期限已過，故無法讀取」，讓他很心痛，直呼這項功能根本沒有意義。

原PO在Dcard發文「LINE的過期功能到底是誰設計的？」媽媽生病多年，雖然後期照顧辛苦，但她離開時依舊讓人悲痛萬分。媽媽走了之後，原PO原本想到LIEN群組看看長照人員之前幫媽媽拍的珍貴影像，卻因LINE的限制，沒能及時下載保存，現在僅剩無法開啟的檔案。

他忍不住直呼，「真的很生氣又難過，生氣這個沒有意義的功能，難過自己為什麼不在剛收到照片的時候存起來」，他只能很快速的點進相片，用截圖的方式，在手機相簿裡保留媽媽的一點身影。

看到貼文後，許多網友也頗有感，認為LINE設計過期機制太殘酷，「這個是真煩，至少留個預覽圖給我吧，只剩下一個驚嘆號我連那是什麼圖都不知道」、「認真覺得LINE可以考慮推出付費解鎖已過期照片的功能，在這種時候我超樂意付」、「這個真的超爛，每次看到都超氣==。」

有人則提出替代辦法或建議，「一開始傳的時候點開就不會過期」、「可以請群組成員再傳一次照片」、「用螢幕錄影快速點開再截圖，還能救回幾張」、「一隻手點著滑動，另一隻手指按截圖就好」、「按住照片往下滑一點點截圖，就會是原本的圖片了。」