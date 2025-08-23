　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵「對號乘客擠不上車」　3成支持超尖峰指定車次自由座

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵研擬超尖峰將推出指定車次自由座。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵假日自由座旅客不但擠爆，連對號座車廂也站滿旅客，有座位旅客擠不上車，Line Today也舉辦線上投票，高達30.44%民眾贊成超尖峰時段改指定車次自由座，29.13%旅客則認為應增開全車自由座加班車因應。高鐵公司表示，已研擬超尖峰指定車次自由座，但不會取消自由座服務。

高鐵運量屢創新高，今年預估可衝破8千萬人次，每逢假期、連假和尖峰時段，自由座旅客就擠爆，甚至外溢至對號座的標準車廂站滿走道，乘車品質下降，有座位車票的旅客擠不上車更成為常態，遭批評高鐵淪為「台鐵化」、「捷運化」。高鐵日前則宣布研擬推出超尖峰指定車次自由座，管制自由座人潮，特別是直達車。

Line Today則針對高鐵改善「對號乘客擠不上車」的困境舉辦線上投票，投票結果今天(23日)中午出爐，總計有3.3萬人投票，其中採「超尖峰時段改指定車次自由座」呼聲最高，有1萬231票贊成，佔比為30.44%；其次是有9792票認為應該透過「增開全車自由座加班車」，贊成人數緊追在後，佔比約29.13%；第3高票則是「強化月台人流與上車動線管理」，拿下8525票，佔比約25.36%。

對此，台灣高鐵公司表示，有關票選結果最高的首三項，其中「增開全車自由座」以及「加強管理人流」，為高鐵公司現行針對超尖峰時段所採行之措施。而針對票選第一名「指定車次自由座」，台灣高鐵公司亦正在研議整體配套措施。

高鐵公司強調，針對票數最多的三項意見，以後可能會三管齊下，已經有二個包括「增開全車自由座」以及「加強管理人流」已經在推動，而指定車次自由座也正進行評估配套。

台灣高鐵公司重申，高鐵不會取消自由座服務，超尖峰時段相關分散自由座人潮措施，亦不會減少自由座車廂數。將會積極保障自由座旅客乘車、返鄉權益。

高鐵公司指出，高鐵將依據旅客搭乘需求之大數據進行分析，規劃對號／自由座車廂數之最適切配置，並研擬指定車次自由座之配套方案。

08/22 全台詐欺最新數據

「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

財經作家「不敗教主」表示，他早上去投票所，沒什麼人潮，因此他很快就投完票了，喊話大家別忘了自身權益，投票時間至下午4點。文章引發討論，不少網友則回「已投完了」、「剛剛去投核能議題，不知道是不是太早去，沒啥人」、「浪費時間，一定不了了之，不投」、「聽黃爸爸的話」。

馬文君投票有信心！許淑華、麥玉珍陪同現身投票

馬文君投票有信心！許淑華、麥玉珍陪同現身投票

顏寬恒現身投票！談內閣改組

顏寬恒現身投票！談內閣改組

核三延役公投登場　王惠美現身投票

核三延役公投登場　王惠美現身投票

直擊／小心翼翼！趙少康完成公投投票　對折後才出圈票處

直擊／小心翼翼！趙少康完成公投投票　對折後才出圈票處

