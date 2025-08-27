LINE「單一個字」也能搜尋了　破解大絕曝光！網驚：2025最大發現

▲原PO發現超實用搜尋技巧。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多使用LINE的人都有過同樣困擾，就是無法搜單一個關鍵字！近期一名網友分享超神破解法，只要在單字後面加上一個符號，例如斜線「/」，就能跳出相關訊息。原PO並以「！/」為例，真的順利搜到驚嘆號對話，文章引發萬人驚呼，「你解決了我多年來最大的困難了」、「堪稱2025最大發現」。

一名在Threads表示，若想在LINE搜尋「單一個字」的話，可以試試看在「字」後面加上一個斜線「/」。原PO以驚嘆號「！/」為例，真的順利跳出有關驚嘆號的訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，立刻掀起網友轟動狂讚，「你解決了我多年來最大的困難了」、「這是我滑脆看到最實用的東西了」、「你知道我因為不能搜尋單字，想了多少個詞彙嗎」、「真的耶！太感人了，這是我一直以來的困擾，終於知道了」、「謝謝～每次想破腦都想不到自己當初講什麼」、「不然每次都要搜兩個字，有時候又想不到詞」，甚至有人直呼，「堪稱2025最大發現」。

也有人進一步分享搜尋結果，安卓與iOS系統的差異是，前者輸入「！/」就只會跳出有關驚嘆號的訊息；後者卻只會顯示驚嘆號與斜線同時存在的訊息，「只會搜出那個字跟斜線同時存在的訊息」、「只能找到『好』、『/』同時存在的訊息，並不是把包含『好』的所有訊息列出」。

由於LINE規定輸入至少2個字才可進行搜尋，而ETtoday新聞雲記者以iPhone的LINE APP實測，確實如同上述網友所說的，舉例輸入「怒！」，訊息列表就只會跳出有關「怒和！」同時存在的訊息而已，雖然不算完美解法，但對不少長年苦惱的用戶來說，依舊被視為超實用的小技巧。