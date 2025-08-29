電話響完「秒回怎麼了」　她超火大！大票人逆風：已經很有禮貌了

▲對方不接電話，結果下秒回問「怎麼了」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

面對突襲式的電話打來，很多人坦言絕對拒接。一名妹子抱怨，用LINE打電話給親友沒接，結果下秒對方回問「怎麼了？」讓原PO錯愕又無言，直言不方便接就掛掉即可，為何還要讓電話響完。文章曝光後，大票網友逆風回應，「不是每個人當下的狀態都是適合接電話的」、「問你怎麼了？算是對你有禮貌了」。

一名女網友在Threads附上一張LINE聊天室畫面，可見她打給對方未接，結果幾秒鐘後，對方傳訊息「怎麼了？」此舉令原PO錯愕又不解，「有一種人是打電話死不接，然後下秒傳怎麼了。」

原PO接著說，對方不想接或是不方便接電話，其實直接掛掉就好，好讓她知道正在忙，而不是電話響了很久，幾秒鐘後回覆「怎麼了」。

底下網友紛紛逆風直言，「有一種人是死不說怎麼了，然後狂打電話」、「打電話是非常不禮貌的行為，因為你強迫對方此時此刻立馬必須把注意力強制放到你身上」、「我也是這樣，不喜歡接電話，不是很緊急的事情會希望傳訊息就好」、「其實有問你怎麼了？算是對你有禮貌了，不是每個人當下的狀態都是適合接電話的」、「我也是不接電話，只用文字或是先經過我同意才行，不然我只接我家人的電話」、「有一種人是傳『有空嗎』，下一秒馬上打過來」、「接電話恐懼症」。

日前一名網友也發文聊到，討厭接電話的他，人生只有阿嬤打來，才會讓他毫不猶豫秒接，引來大票網友點頭回應，「不只秒接，還會秒哭」、「阿嬤打來有好康」、「阿嬤：煮了一鍋好喝的雞湯快回來」、「秒接！一定有重要任務」；也有網友感嘆「好好珍惜，我永遠接不到了」、「阿嬤是一定要接的！但阿嬤不會再打電話了」。