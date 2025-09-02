民眾黨「走讀」傷8警　黃國昌列他字案被告…勒頸燦笑照也要查

記者劉昌松／台北報導

台灣民眾黨8月30日發起「司法改革 公民走讀」活動與警方衝突，造成8名員警受傷，轄區中正一分局9月1日報請台北地檢署指揮，黃國昌成為他字案被告，檢警將持續分析比對蒐證影像，確認涉嫌違反《集會遊行法》及妨害公務的嫌犯身分，另外針對黃國昌手臂環繞警察脖子及事後疑遭變造的部分，也將一併偵辦。

▲北檢分他字案調查黃國昌在民眾黨走讀活動中涉妨害公務案。（資料照／翻攝Youtube 民眾之聲）

警方指出，總統府及總統官邸均屬遊行禁制區，民眾黨雖聲稱曾申請湖口街路權，但該路段本就不得核准。警方曾建議改申請愛國西路北側等合法路段，卻遭拒絕。中正一分局強調，黃國昌卻在現場指控「執法雙標」，有誤導群眾之嫌，最終導致現場多次推擠、破壞阻材與警民受傷。

衝突現場中，黃國昌一度被拍到左手扣住中正一分局督察組長陳育健頸部，引發「勒警」爭議。對此，黃國昌事後澄清僅是手搭在肩膀上，並批評外界「抹黑」。台北市警局8月31日晚間則公布另一角度影像，顯示黃手部確實壓在陳員肩頸一帶，警方將全案列入蒐證並交由檢方研判。

除了推擠衝突，網路上也出現一張遭勒頸的警官「燦笑照」，被質疑是AI變造。警方表示，將依個資法另案偵辦，呼籲外界勿再以錯假資訊誤導輿論。

台北市警局強調，此次活動出現嚴重脫序行為，警方依法舉牌警告、命令解散與制止多次，仍有群眾攀越拒馬、壓倒員警。後續將持續過濾密錄器及監視器畫面，逐一釐清涉案人士並依法究責，勿枉勿縱。