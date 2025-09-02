　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌率民眾黨「走讀」傷8警　蔣萬安：從人權角度來看可理解

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌8月30日發起「司法改革、公民走讀」活動，由於集會未合法申請，遭警方阻攔爆發衝突，造成8名員警受傷，其中一名女警昏厥送醫，黃國昌還一度對警察勒頸。台北市長蔣萬安今（2日）受訪時表示，警察局同仁的職責是依法執行勤務，但從人權角度來看，自己可以理解民眾黨支持者為何走上街頭，也支持民眾黨呼籲各界保護柯文哲的人權。

▲▼ 蔣萬安出席臺北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔣萬安今天主持台北市忠烈祠秋祭大典。（圖／記者徐文彬攝）

民眾黨30日未申請到路權，卻堅持舉辦「司法改革公民走讀」活動，和警方爆發多次推擠衝突，釀8名員警受傷，民眾黨主席黃國昌還疑似勒住員警脖子，對此，台北市警察局長李西河表示，將報請北檢指揮偵辦。不過，蔣萬安昨日被問到是否要譴責民眾黨時，卻不發一語。對此，遭民進黨台北市議員簡舒培痛批，「要裝聾作啞多久？」

蔣萬安今日上午出席114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮，會前受訪時表示，此事有職權角度也有人權角度，警察局同仁的職責是依法執行勤務，從法治原則而言，警察局沒有別的辦法，必須依法處理，但這件事的根源是因為民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是押人取供？用這種手段去對付一個曾經參與總統的黨主席，在任何民主國家都難以想像。

蔣萬安說，不禁讓人覺得這種事很可能發生在你我身上，從人權角度，自己可以理解民眾黨支持者為何走上街頭，也支持民眾黨呼籲各界保護柯文哲的人權

今早內政部長劉世芳說民眾黨此次活動尊重北市府准駁權，是否認為甩鍋？蔣萬安說，警察局已經多次對外說明，因為這裡是禁制區，所以依法予以駁回。

民眾黨立委黃國昌今（2日）爆料，有中科院內部人員拿著院內的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，且還不是單一個案，讓他質疑身兼中科院董事長的國防部長顧立雄，是否睜一隻眼、閉一隻眼。對此，中科院回應，院內安全系統日前發現資料複印異常，經初步調查，於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦，而相關外流資訊，屬中科院招標文件營業秘密，於公開招標期間，疑遭內部員工，提供特定對象謀利，中科院將依法嚴辦。

