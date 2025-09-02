黃國昌衝撞警外界擬修集遊法？　總統府：沒任何修法可攻擊警察

▲民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前號召司法走讀行動，聲援因涉貪被羈押的前主席柯文哲；不過，走讀行動變成與警方肢體衝撞，釀成8名員警受傷的事件，各界甚至開始討論集會遊行法的修法討論。對此，總統府發言人郭雅慧2日表示，集遊法歷來有很多討論，不過從來沒有任何人提出的集遊法修法，是可以攻擊警察的。

民眾黨日前所舉行的「司法改革，公民走讀」行動，黃國昌涉嫌糾眾與警方發生推擠衝突，最後有8名員警受傷；此外，黃國昌也疑似對負責維安的中正一分局督察組長陳育見有勒脖的行為，台北市警局將依違反集會遊行法，先傳喚到案說明再函送法辦。

民眾黨則回應，強調走讀活動不受集遊法規範，而且遭拒馬阻擋的地點，並非集會禁制區，質疑「難道人民連走人行道都要申請」。同時，社會各界也開始出現集會遊行法的相關修法討論。

對此，郭雅慧2日表示，集遊法歷來都有很多的討論，要不要修法、怎麼修，確實歷來有蠻多人有提出來，不過從來沒有任何人提出集遊法的修法是可以攻擊警察。她強調，法律保障各行各業，這當中也包括保障警察，希望在任何一場陳抗、任何一場街頭活動，帶頭者都能夠注意到警察的安危。