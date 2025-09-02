賴清德規劃宴請各派系綠委＋柯建銘　總統府：期盼加強交流！

▲總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德規劃本周宴請民進黨籍不同派系立委一事，總統府發言人郭雅慧2日表示，兼任民進黨主席的賴清德十分重視新會期的法案推動與國家施政進程，於會期前循例邀請立委餐敘，期盼加強交流，了解黨團成員想法。

郭雅慧表示，由於第11屆立法院第4會期開議，賴清德兼任民進黨主席，十分重視新會期的法案推動與國家施政進程，為感謝努力與凝聚共識，於會期前循例邀請立委餐敘，期盼加強交流，了解黨團成員想法，在良性討論下確保施政計畫與民生重點政策順利推展。

郭雅慧強調，賴清德表達希望調整行政與立法互動，期盼未來更多對話，不分黨派共同守護國家，推動福國利民政策，中央政府各項建設與施政藍圖都需透過立法院審議支持，總統期盼在黨內團結合作的基礎上持續推動國政，維護國家財政健全，提升國家競爭力。

近來，賴清德明確表態立法院黨團幹部也應改選的態度，被外界解讀是逼退民進黨立院黨團總召柯建銘。據指出，賴清德預計本周開始，分批次宴請各派系立委，而民進黨立院黨團總召柯建銘也在受邀名單之內。

在宴請時間規劃方面，預計3日宴請英系、蘇系與柯建銘；而5日為正國會、湧言會；最後在9日，與新潮流、民主活水黨籍立委聚會。