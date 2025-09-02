　
政治

習近平稱中共是抗戰勝利關鍵　綠：國民黨「空氣突然安靜」？

慶抗戰70周年，大陸舉行93閱兵。

▲抗戰70周年，中國舉行93閱兵。（圖／新華社）

記者杜冠霖／台北報導

藍營砲轟民進黨政府模糊中華民國歷史，國民黨有責任撥亂反正。而中國明（3日）將在天安門舉辦抗日紀念與閱兵儀式，企圖搶走話語權。中國國家主席習近平更稱，中國共產黨才是抗戰的「中流砥柱」與「勝利關鍵」。對此，民進黨中國部表示，每次遇到中共扭曲史觀、篡改歷史，自詡「中華民國守護者」的國民黨，卻「空氣突然安靜」？

民進黨指出，馬英九、朱立倫、洪秀柱等國民黨高層，批評賴總統對「終戰」論述「親日反中」、「美化殖民」、「不提抗戰」，定調這是「台獨史觀」，幾乎與國台辦口徑一致，全盤照抄中共論調，更不斷聲稱只有國民黨才在「銘記歷史」。但事實是，國民黨一邊透過中共提供的「濾鏡」去檢視賴總統的「終戰」論述，一邊卻對中共扭曲歷史的言行直接戴上「眼罩」裝沒看見。

民進黨中國部提到，2017年中共在歷史課本裡把「8年抗戰」改為「14年抗戰」，稱中共才是最早「號召、影響與領導」對日抗戰者，國民黨不僅不敢抗議，還轉移焦點去抗議民進黨政府所謂「高中課綱『去中國化』」。甚至如連戰、馬英九、洪秀柱之流還去呼應「兩岸同修抗戰史」，明知真正在「篡改抗戰史」的就是中共當局，卻仍然願意去迎合對方，可謂「唾面自乾」的最佳示範。

民進黨中國部表示，事隔8年，中共「解放軍出版社」修訂再版的「中國抗日戰爭史」，聲稱要展現中共「作為全民族抗戰中流砥柱的光輝形象」。國民黨對此不敢回應或評論，但卻在各種紀念光復與抗戰活動裡對民進黨政府「砲火全開」，批評是賴政府造成「兩岸情勢緊張」、「台獨破壞和平」，完全是在附和中共論調，甚至可說是淪為中共對台軍事恫嚇的「側翼」。

民進黨中國部指出，今年在「九三大閱兵」前，當中國國家主席習近平公然在「求是」黨刊撰文稱，「中國共產黨才是抗戰的『中流砥柱』與『勝利關鍵』」時；國民黨同樣只敢裝死，沒有人敢公開反駁習近平的說法。然後國民黨居然還能再回過頭罵賴總統「歪曲歷史」、「愧為中華民國總統」，把國民黨自己「雙重標準」又「吃裡扒外」的真面目展露無疑。

民進黨中國部提到，未來，中共還要以「中共中央、中央軍委」等名義，為國民黨老兵等頒發上面印有簡體字與「五星紅旗」的「抗戰勝利紀念章」，國民黨至今依然不敢出聲，甚至還不顧政府法令禁止，對去參加「九三大閱兵」蠢蠢欲動，還質疑政府對公務人員的禁令「限制人民自由」。可見國民黨不僅早就把歷史詮釋權對中共「拱手相讓」，甚至連中共「越俎代庖」的行為也甘之如飴了。

民進黨中國部直言，中共扭曲抗戰歷史的行為是「現在進行式」，不僅徹底抹滅國民政府在二次世界大戰期間的犧牲與貢獻、篡改中共在抗戰期間「一分抗日、二分應付、七分發展」的事實真相、透過各種「抗日神劇」與官方宣傳極盡「神格化共產黨、醜化國民黨」之能事。但每次遇到中共扭曲史觀、篡改歷史時，自詡「中華民國守護者」的國民黨卻總會「空氣突然安靜」。

對於中共說法，民進黨中國部表示，中共更已恬不知恥地要取代中華民國成為「抗戰領導者」，把自己當初「扯後腿」的行為扭曲為「中流砥柱、勝利關鍵」。請問國民黨，到底何時才要、才願、才敢，對中共表達最嚴正的抗議？而非只會一昧「委屈求全」地對中共惡行展現「最大包容」，甚至「包容」到願意讓中共把中華民國的抗戰歷史與貢獻「整碗端去」？

09/01

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南京東路嚴重車禍！1人無呼吸心跳　駕駛坐地抱頭
快訊／PCB概念股3妖遇殺盤！雙雙跌停
快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密
台南蛇窟太驚人！　連抓12條蛇
坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證...阿伯尷尬了
到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員
開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單
警幫同仁銷國道罰單　刪除超速照片

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國共歷史爭議抗戰民進黨國民黨

