國際

俄羅斯疑涉案　歐盟主席專機「GPS遭干擾」盤旋1小時

▲▼歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

▲歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）日前搭乘專機前往保加利亞時，座機GPS遭到干擾攻擊，在普羅夫迪夫（Plovdiv）機場上空盤旋長達1小時才順利降落，而背後黑手被指為俄羅斯。

8月31日，也就是馮德萊恩訪問歐盟東部邊境7國的4天行程期間，其座機GPS無法正常運作，延誤抵達普羅夫迪夫的時間。

歐盟委員會副發言人波德斯塔（Arianna Podestà）證實此事件，並表示保加利亞當局懷疑這是「俄羅斯明目張膽的干擾行為」，「我們已習慣俄羅斯定期的威脅與恐嚇，這是俄羅斯敵對行為的常規手段。」

GPS干擾事件在俄羅斯周邊空域日益頻繁，媒體詢問馮德萊恩是否遭到刻意鎖定。波德斯塔對此回應，「這個問題最好問問俄國人。」

今年6月，13個歐盟成員國警告，電子干擾和威脅正在擾亂航空與海上交通。根據歐盟內部文件，波蘭記錄的電子干擾事件，從2023年10月的1908起暴增至今年1月的2732起，立陶宛2024年3月記錄到556起事件，到了今年1月竟上升至1185起。該文件指出，對全球衛星導航系統的干擾「並非偶發事件，而是俄羅斯與白俄羅斯系統性、蓄意的行動」。

歐盟執委員會1日表示，已針對「明顯源自俄羅斯」的GPS訊號干擾行為，對數間涉案俄企實施制裁，並正在制定針對航空業的特定計畫及更廣泛策略，防止此類干擾。
 

08/31 全台詐欺最新數據

402 2 0949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

俄羅斯疑涉案　歐盟主席專機「GPS遭干擾」盤旋1小時

俄羅斯疑涉案　歐盟主席專機「GPS遭干擾」盤旋1小時

烏克蘭外交部1日表示，上海合作組織（SCO）峰會通過的天津宣言未提及俄羅斯對烏克蘭的戰爭，突顯莫斯科外交上的孤立與失敗，並指出克里姆林宮試圖在國際間營造的敘事再次受挫。

