20隻猴子圍攻！印度67歲翁死命求救　仍遭猴群活活咬死

▲印度一名老翁在田野間遭猴群攻擊致死。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印度比哈爾邦（Bihar）馬杜巴尼（Madhubani）一名67歲老翁外出採集牛隻飼料時，竟遭20隻猴子圍攻，儘管他奮力求救，但因周遭無人，因此未能被發現。等到村民趕到現場時，他已經身受重傷，送往醫院時已沒有生命跡象。

根據《每日星報》報導，印度67歲退休製糖廠職員拉姆納特‧喬杜里（Ramnath Chaudhary）24日在採集牛飼料時，有20隻猴子突然衝出，將喬杜里推倒在地。當時他痛苦哀號求救，但因為周遭沒有其他人，因此未能獲救，最終不幸葬身猴群之下。

等到村民終於發現並趕到現場時，喬杜里早已身受重傷。儘管隨即被緊急送往醫院，不過醫師表示，他在到院前就已經沒有生命跡象。這起猴群攻擊事件也讓當地居民陷入恐慌。

報導指出，近幾個月來，猴群已多次在村內肆虐，不僅咬傷人，還破壞家中財物，但這是第一次釀成人命。當地警方也要求森林部門介入，將猴子抓捕並遷移，以避免再度發生憾事。

當地警官表示，他們已經要求相關單位採取措施，捕捉猴子後，抓到其他地方放生。他同時也提醒民眾保持警覺、盡量遠離猴群。

對此，地方森林官員巴斯卡‧昌德拉‧巴爾提（Bhaskar Chandra Bharti）卻反駁稱，猴子已被移出保護動物名單，不再屬於環境與森林部門管轄，應由當地政府與警方負責。