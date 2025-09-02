　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男酒駕誤認後車閃燈！持棍攔人被逮拒酒測　車上搜出K他命

記者高堂堯／南投報導

曹姓男子日前於晚間酒後駕車，疑與後車發生行車糾紛，竟持棍下車打算攔車理論，警方獲報抵達現場，曹男拒絕酒測遭扣車，車上又被搜出K他命和K盤，警方偵訊後依公共危險、毒品罪嫌移送法辦。

▲男子疑惡意持棍攔車遭警盤查又拒絕酒測，當場遭查獲K他命並扣車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲男子疑惡意持棍攔車遭警盤查又拒絕酒測，當場遭查獲K他命並扣車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

草屯警分局指出，中正派出所於8月31日凌晨0時許接獲報案，稱於草屯鎮成功路、稻香路口附近有一名男子將車停放於路中央，並持木棍在路旁攔車情事，員警獲報後立即馳赴現場，發現男子已準備上車，即上前盤查。

▲男子疑惡意攔車遭警盤查又拒絕酒測，當場遭查獲K他命並扣車。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子疑惡意攔車遭警盤查又拒絕酒測，當場遭查獲K他命並扣車。（圖／記者高堂堯翻攝）

據悉，該名曹姓男子於前一晚8時許與友人相約吃羊肉爐並飲酒，由友人載返家中，不知因何故又自行開車出門，因懷疑後方車輛閃爍大燈，故將車停下，並持木棍欲攔車，所幸後方車輛未理會隨即離開、沒有爆發嚴重衝突，而曹男則持木棍站於路旁、神情恍惚。

▲男子疑惡意攔車遭警盤查又拒絕酒測，當場遭查獲K他命並扣車。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方於車外目視車內有疑似有K他命及K盤之物品，且曹男身上有濃厚酒味，雖先以警方提供的礦泉水漱口，卻又消極不繼續配合酒測，警方依規定告知權利後依拒絕酒測規定舉發扣車；曹男同時主動交付車上K他命1袋(重量0.62克)及K盤，並配合警方返回派出所採尿送驗；警方訊後依《毒品危害防制條例》及公共危險罪，將曹男移送南投地檢署偵辦，另是否有吸食毒品駕車違反公共危險罪行為，將待送驗結果出爐後依法裁罰。

更多新聞
欠債9千用毒品抵償　價差3千被認定販毒遭重判

欠債9千用毒品抵償　價差3千被認定販毒遭重判

陳姓男子因欠下9000元債務，與廖姓債主協議以2包K他命抵債，不料交易時遭警方查獲。陳男原辯稱僅是「以毒抵債」未從中獲利，應僅構成轉讓毒品罪，但基隆地方法院審理後發現，陳男購入毒品的成本僅6000元，卻用以抵銷9000元債務，從中賺取3000元價差，明顯具有營利意圖，因此依《毒品危害防制條例》中的「販賣第三級毒品罪」判處7年6個月徒刑。全案可上訴。

台南健康路自撞翻車駕駛酒測超標吃上官司

台南健康路自撞翻車駕駛酒測超標吃上官司

飼主跟警聊狗自爆有喝酒　空氣瞬間凝結

飼主跟警聊狗自爆有喝酒　空氣瞬間凝結

新北醉男騎車搖晃買酒　當警面開喝拒測下場曝

新北醉男騎車搖晃買酒　當警面開喝拒測下場曝

一家五口出遊被當山老鼠　遭警亮槍攔車嚇壞

一家五口出遊被當山老鼠　遭警亮槍攔車嚇壞

