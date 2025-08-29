男跟女警聊狗！下秒自爆「有喝酒」　手拿安全帽...空氣瞬間凝結

記者許權毅／台中報導

台中市一名黃男因為狗狗未綁好在馬路亂跑，被員警勸誡，結果員警前往處理一起糾紛案時，又看到黃男手持安全帽路過，女警再次勸說，黃男於是和女警大聊狗狗，沒想到，下一秒突然自曝剛喝完酒，女警想起黃男是騎車而來，立即追問「酒駕？」讓空氣瞬間凝結，黃男最終選擇拒測罰18萬。

▲台中一名黃男沒把狗綁好，被警方規勸。（圖／記者許權毅翻攝）



第五警分局松安所25日1時許接獲一起報案，北屯區遼寧路跟平興街口的便利商店，有民眾發生口角糾紛，員警們到場後，卻發現現場並無民眾鬧事。

正當一名女警在確認情況時，遇到一名黃男（38歲）路過，女警認出是不久前規勸的一名寵物飼主，黃男因犬隻未綁好，在路邊亂跑，遭到鄰居通報。女警再次提醒黃男「狗狗要綁好」，結果黃男突然說「我的狗？一隻叫黑黑、一隻叫秀水。」

黃男突然又說「所以是專程又來找我？」女警解釋是在處理他案，黃男接著說「我剛是在菜市場那邊，有喝了一點酒。」女警一聽到關鍵字，馬上聯想到，黃男手上拿著安全帽，又疑似有撇見黃男騎車而來，身上也有一些酒氣，立刻詢問同事有沒有帶酒精感知器，空氣也瞬間凝結。

▲黃男前往超商又遇到同名女警，聊著聊著自爆有喝酒，被抓到酒駕。（圖／記者許權毅翻攝）



黃男發現自己自爆有酒駕，但已經來不及，員警們立刻要求進行呼氣測試，讓黃男尷尬地不敢說話，又若無其事走進超商，員警緊緊跟隨，要求他酒測，或是可選擇拒測扣車，黃男思考後，決定拒測挨罰18萬，後悔莫及。

第五分局長劉其賢呼籲，酒後駕駛會危害自己及他人生命與財產安全，呼氣酒精測試如果超過0.25mg/L會被移送法院審判；如果拒絕呼氣酒精測試，除了會被依法處新臺幣18萬元罰鍰，還會被當場移置保管該汽機車並吊銷駕駛執照。