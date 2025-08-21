出遊被當山老鼠！遭警「亮槍拿警棍」攔車　桃園一家五口全嚇壞

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

民眾一家5口開車出遊， 行經桃園復興區東眼山時突遭警方攔下，並且拿槍、掏出警棍，對著車內的5人，讓當事人將影片PO網，不滿被警方無預警插車攔車，怒批「台灣的人民保母是這樣待善良老百姓嗎」。對此，警方表示已先行致電向當事人說明並表達歉意，並約定親自前往拜訪當面致歉。

鄭姓男子在臉書發文指出，8月19開車全家2大3小出遊，17時40左右遇到警車無預警攔車，員警以及便衣拿出槍跟警棍對著他們大聲吆喝，讓鄭男不滿批，「我們犯什麼罪？什麼法？搜索票呢？講不出來？什麼叫做攔剛好而已？什麼叫做疑似山老鼠？什麼叫做舉報？你們要攔查可以啊！為什麼不設攔查點？這樣行駛中突然插車對嗎？孩子全被你這種執法過當行為嚇到」，不解說「我完全看不懂！？台灣的人民保母是這樣待善良老百姓嗎？」。

▲警方表示已先行致電向當事人說明並表達歉意，並約定親自前往拜訪當面致歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，大溪分局表示19日接獲新竹林區管理處大溪工作站通報，有車輛前往復興區東眼山區載運林木，警方依據過往經驗法則，採取優勢警力攔查一部自小客車，經攔查後發現係民眾一家5口出遊，並無不法，警方當下向民眾道歉，過程中無人員及車輛損傷。

警方說明，有關掌握情資不足攔查車輛造成民眾誤會，已先行致電向當事人說明並表達歉意，並約定親自前往拜訪當面致歉。