醉男騎車買酒「一路搖晃」警員面前踩罐還拒測　下場超慘

▲醉男酒駕買酒「現場續攤」，拒測慘噴9萬還被扣車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名吳姓男子今（21日）凌晨2時許，騎機車前往超商買酒，騎車時車身明顯搖晃，警方擔憂其發生危險上前關心，警員李緯杰到場後，發現吳男渾身酒氣、步伐不穩，且進入超商購酒後竟直接開喝，並拒絕接受酒測。警方依法開立拒測罰單，裁處9萬元罰鍰，並當場扣留其車輛。

警方指出，21日適逢九份地區里民出遊活動，吳男心存僥倖騎車外出買酒，員警調閱轄區監視器時，發現他騎車搖晃不穩，即通報線上巡邏人員前往現場了解。

警員抵達時，吳男已渾身散發濃烈酒味，並於便利商店內購買酒類後直接飲用，警方要求其配合實施酒精濃度檢測時，吳男不僅醉態明顯，更拒絕接受檢測，警方遂依規定開立拒測罰單並扣車。

瑞芳警分局強調，警方勤務執行不因日夜時段而有差別，夜間巡查同樣嚴密無死角，確保任何違法行為皆無所遁形。酒駕行為一旦發生，不僅危及自身安全，更可能造成無辜民眾生命損失。警方將持續秉持嚴正執法態度，以高標準維護地方治安，讓居民無論出遊或生活皆能安心無虞。

警方同時呼籲，民眾切勿心存僥倖、挑戰法律與安全底線，酒後駕車終須付出沉重代價。唯有全體市民共同遵守法紀，警民齊心協力，才能真正構建安全無虞的生活環境。