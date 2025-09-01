呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家終止壟斷與不平等

▲ 天津上合峰會落幕，中共中央政治局委員、外交部長王毅同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見中外記者並答問。 （圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

上合組織天津峰會今(1日)結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅在峰會新聞中心同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見中外記者並答問。針對記者問及全球治理倡議對解決全球性問題和挑戰的現實意義，王毅也指出，各國無論大小、強弱、貧富，都享有平等參與國際事務的權利，少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再繼續下去。

中國國家主席習近平在「上海合作組織+」會議上提出全球治理倡議，同各國一道，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。「第一，奉行主權平等；第二，遵守國際法治；第三，踐行多邊主義；第四，倡導以人為本；第五，注重行動導向。」

針對記者問及全球治理倡議對解決全球性問題和挑戰的現實意義？王毅出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年。在這個承前啓後的特殊歷史年份，習近平主席鄭重提出全球治理倡議，為加強和完善全球治理進一步貢獻中國智慧、提出中國方案。

王毅說，全球治理倡議正逢其時。當前，百年變局加速演進，地區動蕩頻發、經濟發展受阻、逆全球化抬頭、規則法治缺位，治理赤字不斷加劇。在此背景下，構建什麼樣的全球治理體系、如何改革完善全球治理體系，日益成為國際社會高度關注的重大命題。今年是全球治理的「大年」。習近平此時提出全球治理倡議，符合當今世界的緊迫需求，一經提出就得到與會各國領導人和國際組織的歡迎和支持，也必將得到國際社會的廣泛認同。

王毅說，全球治理倡議指引方向。習近平主席在講話中明確了倡議的核心理念，即奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向。這五大理念闡明瞭改革完善全球治理需要遵循的原則、方法和路徑。

王毅強調，主權平等是全球治理的首要前提。各國無論大小、強弱、貧富，都享有平等參與國際事務的權利。少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再繼續下去。國際法治是全球治理的根本保障。國際法和國際規則是共同的準繩，應該由各國共同書寫、共同維護、共同執行，沒有也不應該有例外。

王毅表示，多邊主義是全球治理的基本路徑。全球治理是大家的事，關係每個國家的切身利益，要靠協調合作，而不是單邊霸凌。以人為本是全球治理的價值取向。全球治理說到底，就是把各國人民對美好生活的嚮往變成現實，共同建設一個讓人人享有富足安康的世界。行動導向是全球治理的重要原則。全球治理的活力源於實踐，關鍵重在行動，根本要看成效。要立足當前和長遠，解決好各國尤其是廣大發展中國家關心的實際問題。

王毅又說，倡議的這些精神內涵同聯合國憲章宗旨和原則一脈相承，旨在堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動各國依託聯合國等多邊機制，參與全球治理體系改革與建設，使之與時俱進，更有效應對時代挑戰。

王毅指出，四大全球倡議各有側重，並行不悖，分別從發展、安全、文明、治理四個維度，為動蕩不安的世界注入穩定性和確定性，彰顯了中國在國際事務中的擔當作為。面對變亂交織的世界，中國將繼續站在歷史正確一邊，站在人類進步一邊，站在多邊主義一邊，主張團結而非分裂，倡導合作而非對抗。