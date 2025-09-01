　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家終止壟斷與不平等

▲▼ 天津上合會、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 天津上合峰會落幕，中共中央政治局委員、外交部長王毅同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見中外記者並答問。 （圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

上合組織天津峰會今(1日)結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅在峰會新聞中心同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見中外記者並答問。針對記者問及全球治理倡議對解決全球性問題和挑戰的現實意義，王毅也指出，各國無論大小、強弱、貧富，都享有平等參與國際事務的權利，少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再繼續下去。

中國國家主席習近平在「上海合作組織+」會議上提出全球治理倡議，同各國一道，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。「第一，奉行主權平等；第二，遵守國際法治；第三，踐行多邊主義；第四，倡導以人為本；第五，注重行動導向。」

針對記者問及全球治理倡議對解決全球性問題和挑戰的現實意義？王毅出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年。在這個承前啓後的特殊歷史年份，習近平主席鄭重提出全球治理倡議，為加強和完善全球治理進一步貢獻中國智慧、提出中國方案。

王毅說，全球治理倡議正逢其時。當前，百年變局加速演進，地區動蕩頻發、經濟發展受阻、逆全球化抬頭、規則法治缺位，治理赤字不斷加劇。在此背景下，構建什麼樣的全球治理體系、如何改革完善全球治理體系，日益成為國際社會高度關注的重大命題。今年是全球治理的「大年」。習近平此時提出全球治理倡議，符合當今世界的緊迫需求，一經提出就得到與會各國領導人和國際組織的歡迎和支持，也必將得到國際社會的廣泛認同。

王毅說，全球治理倡議指引方向。習近平主席在講話中明確了倡議的核心理念，即奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向。這五大理念闡明瞭改革完善全球治理需要遵循的原則、方法和路徑。

王毅強調，主權平等是全球治理的首要前提。各國無論大小、強弱、貧富，都享有平等參與國際事務的權利。少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再繼續下去。國際法治是全球治理的根本保障。國際法和國際規則是共同的準繩，應該由各國共同書寫、共同維護、共同執行，沒有也不應該有例外。

王毅表示，多邊主義是全球治理的基本路徑。全球治理是大家的事，關係每個國家的切身利益，要靠協調合作，而不是單邊霸凌。以人為本是全球治理的價值取向。全球治理說到底，就是把各國人民對美好生活的嚮往變成現實，共同建設一個讓人人享有富足安康的世界。行動導向是全球治理的重要原則。全球治理的活力源於實踐，關鍵重在行動，根本要看成效。要立足當前和長遠，解決好各國尤其是廣大發展中國家關心的實際問題。

王毅又說，倡議的這些精神內涵同聯合國憲章宗旨和原則一脈相承，旨在堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動各國依託聯合國等多邊機制，參與全球治理體系改革與建設，使之與時俱進，更有效應對時代挑戰。

王毅指出，四大全球倡議各有側重，並行不悖，分別從發展、安全、文明、治理四個維度，為動蕩不安的世界注入穩定性和確定性，彰顯了中國在國際事務中的擔當作為。面對變亂交織的世界，中國將繼續站在歷史正確一邊，站在人類進步一邊，站在多邊主義一邊，主張團結而非分裂，倡導合作而非對抗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家終止壟斷與不平等

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍成員增至27個

莫迪「外交平衡術」累積籌碼抗美　十指緊扣普丁、發文感謝習近平

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」還原角色　影片衝31萬觀看

中國8月100個城市中古屋房價續跌　房市還未見底

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」負傷吞8顆止痛藥　她淚崩：明年再來

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權　繼承中華民國歷史

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場　「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　上合會2人尷尬坐斜對面

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家終止壟斷與不平等

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍成員增至27個

莫迪「外交平衡術」累積籌碼抗美　十指緊扣普丁、發文感謝習近平

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」還原角色　影片衝31萬觀看

中國8月100個城市中古屋房價續跌　房市還未見底

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」負傷吞8顆止痛藥　她淚崩：明年再來

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權　繼承中華民國歷史

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場　「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　上合會2人尷尬坐斜對面

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單！　一票人驚訝

LE LABO城市香水入門怎麼買？2025完整18支淡香精介紹　選香就看這篇

沈伯洋槓上北市警「沒說過不提告」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

國際火線／電影革命的先行者：致敬高達

小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

相關新聞

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍

上海合作組織（SCO）天津峰會圓滿今天1日落幕。會後，中共中央政治局委員、外交部長王毅與上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫晚間八點多共同會見中外記者，王毅全面介紹本屆峰會取得的八項重要成果，這些成果不僅鞏固了上合組織作為「世界最大區域組織」的地位，也為構建多極化世界和新型國際秩序注入了新的動力，同時宣布加入寮國為新夥伴，「上合組織大家庭成員增至27個，隊伍繼續壯大。」

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　

提供120億！習近平：上合會是世界最大區域組織

提供120億！習近平：上合會是世界最大區域組織

台灣8月新車銷量慘跌17%不到3萬輛

台灣8月新車銷量慘跌17%不到3萬輛

影／各國領導人全到齊天津！維安升級、防暴車出動

影／各國領導人全到齊天津！維安升級、防暴車出動

關鍵字：

2025天津上合會王毅

讀者迴響

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面