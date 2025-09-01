　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「提供成員國120億金援」　習近平：上合會已是世界最大區域組織

▲▼ 上合會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲2025年上海合作組織峰會今1日在天津正式舉行。 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

2025年上海合作組織峰會今（1日）在天津正式舉行。中共中央總書記、中國國家主席習近平出席會議並發表重要講話，上合組織已成世界最大區域組織，必須將盡快建成上海合作組織開發銀行。未來中方將推動100個「小而美」民生項目、提供20億元無償援助、3年內新增100億元貸款，同時加倍獎學金名額、啟動博士培養計畫，並建設10所「魯班工坊」。

上海合作組織（SCO）峰會今天1日在天津正式拉開帷幕。20多位成員國領導人齊聚一堂，由輪值國中國國家主席習近平主持大會上並發表重要講話，首先回顧了上合組織自2001年成立以來的發展歷程。

習近平指出，24年前，上合組織就確立了「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的「上海精神」。率先建立邊境地區軍事領域信任機制，把綿延萬里的邊界打造成友好、互信、合作的紐帶。最早採取打擊「三股勢力」多邊行動，扎實推進執法安全合作，妥善管控處理矛盾分歧，旗幟鮮明反對外部干涉，維護了地區和平安寧。

習近平強調，我們率先啓動共建「一帶一路」合作，一大批標誌性工程和「小而美」民生項目落地生根，產業投資合作積極推進，地區發展繁榮動力更加充足。我提出的中方同上海合作組織其他國家累計貿易額突破2.3萬億美元的目標提前實現。立體互聯互通網絡更加完善，成員國之間開通國際公路運輸線路近1.4萬公里，開行中歐班列累計超過11萬列。

▲▼ 上合會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲今年上合組織會輪值國是中國，由中國國家主席習近平主持發表重要談話。（圖／記者任以芳攝）

習近平又說，我們率先締結長期睦鄰友好合作條約，宣告世代友好、永不為敵。創設並充分發揮上海合作組織睦鄰友好合作委員會等機製作用，打造民間友好交流網絡，拓展地方、媒體、智庫、婦女、青年等合作，促進了各成員國人民相親、民心相通。 我們率先提出共商共建共享的全球治理觀，踐行真正的多邊主義。同聯合國等國際組織深化合作，建設性參與國際和地區事務，始終站在國際公平正義一邊，倡導文明包容互鑒，反對霸權強權，為促進世界和平與發展發揮了積極作用。

習近平表示，從推動共建「一帶一路」，到落地一批標誌性基礎設施和「小而美」民生工程，再到推進產業投資合作，上合成員國共同增強了發展動力。值得注意的是，中方此前提出的與上合成員國累計貿易額突破2.3萬億美元的目標，已提前實現。如今，國際公路運輸線路總長接近1.4萬公里，中歐班列累計開行超過11萬列，形成了四通八達的互聯互通網絡。

▲▼ 上合會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國國家主席習近平指出，上海合作組織已經是世界最大區域組織。（圖／記者任以芳攝）

習近平進一步說，上海合作組織已經成長為26國參與、在50多個領域開展合作、經濟總量接近30萬億美元的世界最大區域組織，國際影響力和感召力日益增強。 回首來路，儘管亂雲飛渡，踐行「上海精神」而取得成功。他也提出五點建議。

一是堅持求同存異，成員國要尊重彼此差異，保持戰略溝通，凝聚集體共識，並把合作盤子做大，形成優勢互補，共同肩負起維護本地區和平穩定與繁榮發展的責任。

二是堅持互利共贏，呼籲深化發展戰略對接，高質量推進「一帶一路」，進一步提升貿易和投資便利化水平，拓展能源、基礎設施、綠色產業、數字經濟、人工智能等新興領域合作，在互相成就中共同邁向現代化。

三是堅持開放包容，亞歐大陸孕育了古老文明，歷來是東西交流的重要橋樑。上合成員國要在人文交流中增進理解，在經濟合作中互相支持，攜手打造多元共生、互學互鑑的文明百花園。

四是堅持公平正義，他強調要弘揚正確的二戰史觀，反對任何形式的霸凌行徑，堅決維護以聯合國為核心的國際體系，支持世貿組織在全球貿易中的核心地位，推動建設更加公正合理的國際治理體系。

五是堅持務實高效，習近平指出，要加快推進上合組織改革，提升決策和行動效率。他特別提出，應盡快啟用綜合安全應對中心和禁毒中心，加快推進上合組織開發銀行建設，為安全合作和經濟合作提供堅實支撐。

▲▼ 上合會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲中方對上合組織成員國提供120億貸款與援助。（圖／記者任以芳攝）

習近平也指出，中國始終將自身發展同上海合作組織發展聯繫起來，同各成員國人民對美好生活的嚮往聯繫起來。截至目前，中國對上海合作組織其他成員國投資存量超過840億美元，同其他成員國年度雙邊貿易額突破5000億美元。 推動上海合作組織更好發展，中方始終講求一個「實」字。

最後，習近平宣布，中方計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目；今年年內向成員國提供20億元人民幣無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放100億元人民幣貸款；從明年開始，在現有基礎上將上海合作組織專項獎學金名額翻一番，實施上海合作組織博士生創新培養計劃，共育學術科研卓越人才；未來5年，在成員國建設10所「魯班工坊」，提供1萬個人力資源研修培訓名額。

08/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2025上合會習近平

