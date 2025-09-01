　
大陸 大陸焦點 特派現場

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　上合會2人斜對面尷尬相望

▲▼ 上合會,2025, 天津大合照 。（圖／記者任以芳攝）

▲2025年上海合作組織峰會今天9月1日正式在天津舉行開幕式 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

2025年上海合作組織峰會今天9月1日正式在天津舉行開幕式，這場中國接任輪值主席國後的首場峰會，將迎來20多位國家元首與10個國際組織負責人，成為上合組織成立24年來規模最大的領袖聚會。現場圓桌會議場地曝光，20多國領導人座位也曝光，習近平左右兩邊是白俄羅斯與上合秘書長。日前印度與巴基斯坦剛結束空戰，關係十分緊張，本次同台亮相上合會，印度總理莫迪與巴基斯坦總理夏巴茲，座位在斜對面相望，包括拍照環節也是零互動。

天津上合峰會本次規模最大，迎來20多位國外重要領導人、10位國際組織負責人出席峰會，包括俄羅斯總統普丁、白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，巴基斯坦總理夏巴茲，柬埔寨首相洪瑪內，尼泊爾總理奧利，土耳其總統埃爾多安，埃及總理馬德布利，印尼總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，越南政府總理范明政等領導人，包括國際組織和多邊機制負責人有聯合國秘書長古特雷斯，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫等此次峰會的規模創歷屆之最，涵蓋成員國、觀察員國、對話夥伴及特邀嘉賓等多方領導人，名單幾乎涵蓋歐亞大陸多數重要國家。除各國領導人外，10位國際與地區組織負責人也將出席會議。

2025年帕哈爾加姆襲擊發生後，印度武裝部隊和巴基斯坦武裝部隊在邊境爭端升級，於5月6日至10日期間在多地發生交火，雙方動用了飛彈和戰機等武器，在實控線附近發生交火，一度引發國際社會對地區局勢的憂慮。

儘管事件暫時降溫，時隔三個月後，印巴兩國總理這次同時出席天津上合峰會，引發外界關注，今天一早媒體記者六點多集結在主會場等待，等待10半開幕，媒體趕在十分鐘進場，所有人加速百米奔跑卡位，捕捉難得鏡頭。

峰會會場中間座位安排有10位上合組織成員領導人與高階陪同代表官員、上合秘書長，第二圈是各方的重要官員或代表坐位。俄羅斯7席、大陸12席、白俄羅斯6席、印度5席、伊朗7席、哈薩克7席、吉爾吉斯7席、巴基斯坦7席、塔吉克5席、烏茲別克5席、上合秘書處10席，另有2席空位。

▲▼ 上合峰會、巴基斯坦、印度、2025、天津 。（圖／記者任以芳攝）

▲2025年上海合作組織峰會今天9月1日正式在天津舉行開幕式 。（圖／記者任以芳攝）

中國是今年輪值主席國，由中國國家主席習近平主持並發表重要談話，陪同出席有中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇，中央政治局委員，中央外事工作委員會辦公室主任，外交部部長王毅，位於中國左右旁國家分別是白俄羅斯以及上合會秘書長，印度與巴基斯坦被安排在相對面的位子。

印度總理莫迪左右兩邊是白俄羅斯總統盧卡申科、伊朗總統佩澤希齊揚兩國領導人與代表；俄羅斯旁邊則是巴基斯坦總理夏巴茲與烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫兩國領導人以及重要代表。

依照現場座位安排，印度與巴基斯坦兩國領導人與代表官員座位區看，分別位於三點鐘與八點鐘方向，兩國位置是斜對面相望。

▲▼ 印度、巴基斯坦 上合會、零互動 。（圖／記者任以芳攝）

▲大合照環節，印度、巴基斯坦兩國總理「零互動」 。（圖／記者任以芳攝）

印度與巴基斯坦今年5月空戰後，損失了6架戰機的關鍵時刻，伊朗外長阿拉格齊5月8日在訪印期間，與印度簽署《全天候戰略合作夥伴關係協議》，顯然選擇站隊方向。巴基斯坦與俄羅斯的關係源遠流長，兩國之間長期有軍事關係、文化關係和經濟關係，交情密不可分。

在進場前，各國領導人也進行自己「朋友圈」。大合照環節，習近平、普丁、莫迪三人難得再次聚首，三人熱絡談話至少一分多鐘，習近平才繼續迎接其他國家領導人。

巴基斯坦總理夏巴茲較早進場，已經在台上就定位，莫迪與普丁就從他面前經過，莫迪避開夏巴茲，頭刻意撇過去，夏巴茲有稍微看一眼兩人後，眼神繼續直視。

印度與巴基斯坦兩位領導人從頭到尾「零互動」，莫迪與夏巴茲大合照的位置，分別在右四與左三，中間相隔五個人，巧妙拉開距離。大合照後，莫迪、普丁與習近平又繼續談話，身旁翻譯相當緊張，所有人圍繞旁邊即時溝通。

▼ 大合照之前，莫迪頭撇過去與普丁交談，略過巴基斯坦總理夏巴茲 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 莫迪與普丁交談，走過巴基斯坦總理面前 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 上合會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

上合組織過去強調致力於推動成員國在安全、經濟與人文等領域的合作，並強調以對話化解矛盾。此次峰會將如何為印巴兩國提供溝通平台，成為外界關心的焦點。有分析指出，雖然莫迪與夏巴茲在公開場合暫未安排雙邊會晤，但峰會本身即是雙方低調互動的契機。

莫迪此前在接受日媒採訪時強調，中印以及更廣泛的區域大國需要「穩定、可預測和友好」的雙邊關係，才能對世界和平與繁榮產生積極影響。相對而言，巴基斯坦方面則在會前呼籲，應以務實態度處理爭端，避免衝突升級。兩國言辭雖然審慎，但顯示出雙方在國際場合維持外交節度的意願。

▲▼ 上合會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲巴基斯坦總理夏巴茲 。（圖／記者任以芳攝）

此次印巴總理「同台」雖難以立即化解雙邊矛盾，上合峰會的多邊框架，為印巴提供了彈性外交空間，既避免正面衝突，也為未來「可能的」對話「預留」機會，能否借助上合組織的平台推動緊張局勢降溫，受到外界關注。

根據歷史資料，上合組織成立於2001年6月15日，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦。上海合作組織峰會，即上海合作組織成員國元首理事會會議，由上海合作組織輪值主席國舉辦，每年舉行一次，會議就組織內所有重大問題作出決定和指示。本屆峰會是上合組織成立以來規模最大的一次峰會。

經過24年發展，上合組織已從6個成員擴大到10個，成為世界上幅員最廣、人口最多的綜合性區域合作組織。此外，該組織目前還有阿富汗、蒙古2個觀察員國，以及14個對話夥伴（阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其、斯里蘭卡、沙特阿拉伯、埃及、卡塔爾、巴林、馬爾代夫、緬甸、阿聯酋和科威特）。上合組織如今已經發展成為了覆蓋亞歐非三大洲26個國家的「上合組織大家庭」。

