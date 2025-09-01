天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍成員增至27個

▲中國外交部長王毅與上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫晚間八點多共同會見中外記者 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

上海合作組織（SCO）天津峰會圓滿今天1日落幕。會後，中共中央政治局委員、外交部長王毅與上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫晚間八點多共同會見中外記者，王毅全面介紹本屆峰會取得的八項重要成果，這些成果不僅鞏固了上合組織作為「世界最大區域組織」的地位，也為構建多極化世界和新型國際秩序注入了新的動力，同時宣布加入寮國為新夥伴，「上合組織大家庭成員增至27個，隊伍繼續壯大。」

王毅首先強調，制定了上合組織未來10年發展戰略。這一管總的戰略明確指出，成員國將遵循「上海精神」，堅持互利合作、相互成就，為構建多極世界作出更多貢獻。這一綱領性文件為上合組織未來10年發展定下了基調、明確了方向。

二是發出了捍衛二戰勝利成果的正義聲音。上合組織成員國人民曾並肩作戰，抵抗侵略，為世界反法西斯戰爭勝利作出重大貢獻。銘記歷史、維護和平已成為上合組織大家庭的共同意志。值此第二次世界大戰勝利和聯合國成立80週年的重要節點，峰會發表專題聲明，呼籲國際社會以史為鑒，堅持正確二戰史觀，維護以聯合國為核心的國際體系，宣示上合組織將堅定站在歷史正確一邊、站在公平正義一邊。

三是表明瞭支持多邊貿易體制的公正立場。面對單邊霸凌沈渣泛起，峰會以發表聲明形式旗幟鮮明地支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，呼籲消除違反世貿組織規則的單邊行徑，發出了要公道不要霸道、致力於維護開放型世界經濟的共同呼聲。

▲ 王毅介紹上合組織天津峰會八大成果 。（圖／記者任以芳攝）

四是落地了「四個安全中心」。成員國領導人簽署協定，宣佈成立上合組織應對安全威脅與挑戰綜合中心及其信息安全中心、打擊跨國有組織犯罪中心，以及上合組織禁毒中心，見證「四個安全中心」揭牌落地。這是上合組織安全合作的又一重大進展，將全面提升成員國應對新威脅新挑戰能力，更有效維護地區和平安寧。

五是做出了成立上合組織開發銀行的政治決定。中方10多年前提出成立開發銀行倡議，這次終於瓜熟蒂落。上合組織將啓動這一進程，歐亞地區將增加一個多邊合作的新平台，將會有力促進上合組織國家基礎設施建設和經濟社會的發展，無論對成員國還是本地區來說，都是一件值得慶祝的好事。

七是制定了6項高質量發展行動計劃。峰會發表關於促進能源可持續發展、綠色產業、數字經濟、人工智能、科技創新合作5份聲明，加上正在積極推進的中國—上合組織國家經貿合作高質量發展行動計劃。這6大行動計劃包括「新質生產力+貿易投資+產業鏈合作」的高質量發展。

八是推動上合組織改革實現新的突破。天津峰會決定將上合組織觀察員國和對話夥伴合併為統一的「上合組織夥伴」。這是完善和加強上合組織運行機制的重要舉措，將推動組織架構更優化、合作更緊密、運行更高效，上合大家庭的意識更明確。「峰會還決定接收寮國為夥伴，上合組織大家庭成員增至27個，的隊伍繼續壯大。」

▲上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫。（圖／記者任以芳攝）

上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫向媒體介紹，「習近平主席提出了非常重要的倡議，就是全球治理倡議，這是習近平主席提出的第四大全球重大倡議。」選擇在上合組織平台提出這一倡議，具有重要的象徵意義，會上幾乎所有成員國領導人，以及受邀參會的其他國家代表，都對倡議表示支持，認為這將為推動上合組織以及更廣泛的國際合作提供新方向。

葉爾梅克巴耶夫進一步說，本次峰會還在經濟合作領域取得突破性進展，正式決定成立上合組織開發銀行。這一倡議已討論多年，如今終於落實，被視為本屆峰會最為重要的成果之一。該銀行的成立，將為成員國基礎設施建設、經濟社會發展和金融合作注入新的動能。

他還強調，多個與民生相關的合作倡議也獲得廣泛認同。中方承諾，未來將在成員國建設10所新的「魯班工坊」，幫助培養更多技術型人才；同時計劃為上合組織國家提供500例免費白內障手術，推動醫療合作惠及當地民眾。教育領域方面，中國還將增加獎學金名額，擴大來華留學生的學習機會，進一步深化人文交流。