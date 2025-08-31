各國領導人全到齊！黑色防暴車出動　天津上合峰會維安漸進式升級

記者任以芳／天津報導

2025年上海合作組織（上合組織）峰會今天8月31日至9月1日在天津舉行，俄羅斯總統普丁於今上午9點22分，乘機抵達天津，出席峰會，這也是他繼去年5月來華進行國事訪問後。這次跟普丁一同來華4天的超級代表團具有「意義」，俄方甚至用「罕見長訪」形容。中方也一如既往以高規格接待普丁訪華，中方這次是中央政治局委员、天津市委書記陳敏爾親自接機。另外，各國元首、領導人陸續抵達天津，上合組織峰會周邊維安層級也更加嚴格，包括武警防暴車也開始佈局在主會場周邊。

2025年上海合作組織峰會於8月31日至9月1日在天津隆重舉行。此次峰會也是上合組織成立以來規模最大的一屆，不僅是中國今年最重要的主場外交活動之一。繼上海、北京、青島之後，天津成為第四個舉辦上合組織峰會的中國城市，彰顯在國際舞台上的重要地位。

天津市選在天津梅江國際會展中心舉行本屆上合組織峰會，主會場周邊以及貴賓下榻酒店已經有嚴密的維安佈局，包括部分路段開始封鎖，甚至周邊許多商家、商城也暫停營業，部分外送地點也於8月30日開始停止接單，就連媒體記者往返新聞中心也是乘坐指定大巴車，確保主會場周邊安保。

由於這次多國領導人參加上合峰會，大會維安採取漸進式封控，鬆弛有度，會議尚未開始前幾天，好奇的老百姓在8月30日之前還能在主會場對面馬路進行拍照紀念，到了8月31日所有周邊場地全部封控，民眾只能在會場最外圍拍照，包括部分馬路封閉，數十輛武警防暴車分別出動，停不同的路口或路邊待命。

各國領導人抵達時間序，時隔七年赴華的印度總理莫迪30日先抵達天津，並隔天中午與習近平進行會見，雙方皆強調互信尊重。習近平首先針對中印關係，表示要加強戰略溝通，深化彼此互信，「只要把准了是合作夥伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠」、「要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係。」

莫迪在會見中表示，去年與習近平的會晤為印中關係發展明確了方向，雙邊關係正重回積極軌道，邊境保持和平穩定，兩國直航也即將恢復，這些成果不僅惠及中印兩國人民，也有利於全球穩定。

▲ 俄羅斯總統普丁抵達天津，。（圖／翻攝 CGTN）

俄羅斯總統普丁於8月31日上午9時22分，搭乘專機降落天津濱海國際機場正式展開為期四天的訪華行程。中方由中央政治局委员、天津市委書記陳敏爾親自接機。這也普丁繼去年5月對中國進行國事訪問後，再度訪華，同時也是從政生涯第20次出訪中國，加上今年是抗戰80週年，意義非凡。

根據普丁公開行程，8月31日至9月1日先在天津舉行出席2025年上合峰會，結束後再前往北京，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。克里姆林宮也指出，普丁四天行程將持續至9月3日，涵蓋天津、北京兩地的多場活動，行程安排緊湊而高規格。

俄總統國際事務助理烏沙科夫形容這次訪問是「一場規模龐大、意義重大的外交行動」，並特別強調「罕見的長訪」。隨行代表團陣容可謂空前，包括三位副總理、十多名部長、聯邦部門高官及大型企業負責人，充分展現俄方對此次訪華的高度重視。

▲ 2025天津上合組織峰會主會場 。（圖／記者任以芳攝）

本次峰會規模最大，也迎來20多位國外重要領導人、10位國際組織負責人出席峰會，俄羅斯總統普丁、白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，巴基斯坦總理夏巴茲，柬埔寨首相洪瑪內，，尼泊爾總理奧利，土耳其總統埃爾多安，埃及總理馬德布利，印尼總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，越南政府總理范明政等領導人，包括國際組織和多邊機制負責人有聯合國秘書長古特雷斯，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫等此次峰會的規模創歷屆之最，涵蓋成員國、觀察員國、對話夥伴及特邀嘉賓等多方領導人，名單幾乎涵蓋歐亞大陸多數重要國家。除各國領導人外，10位國際與地區組織負責人也將出席會議。

根據歷史資料，上合組織成立於2001年6月15日，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦。上海合作組織峰會，即上海合作組織成員國元首理事會會議，由上海合作組織輪值主席國舉辦，每年舉行一次，會議就組織內所有重大問題作出決定和指示。本屆峰會是上合組織成立以來規模最大的一次峰會。

經過24年發展，上合組織已從6個成員擴大到10個，成為世界上幅員最廣、人口最多的綜合性區域合作組織。此外，該組織目前還有阿富汗、蒙古2個觀察員國，以及14個對話夥伴（阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其、斯里蘭卡、沙特阿拉伯、埃及、卡塔爾、巴林、馬爾代夫、緬甸、阿聯酋和科威特）。上合組織如今已經發展成為了覆蓋亞歐非三大洲26個國家的「上合組織大家庭」。

▼ 天津上合峰會周邊維安。（圖／記者任以芳攝）