黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市　發50元夜市券掀搶拍熱潮

▲台南市長黃偉哲與「夜奇鴨」在大東夜市合體發放夜市券，民眾爭相合影，場面熱鬧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南夜市吉祥物「夜奇鴨」再度快閃現身！今（1）日晚間現身大東夜市與大東東夜市，並首度與市長黃偉哲合體，現場發放限量50元夜市券，人氣爆棚，引發民眾搶拍與熱烈迴響，整個夜市瞬間變身粉絲見面會。

黃偉哲表示，台南夜市結合傳統樸實與多元飲食文化，是旅客造訪台南不可錯過的地方。市府未來會持續輔導攤商，引進現代化經營模式，並加強品牌行銷與公共空間治理，朝現代化、智慧化、永續發展邁進，創造更多市場價值，讓夜市文化繼續發光。

黃偉哲當晚在夜市親民互動，不僅陪民眾合照、玩投籃、丟沙包，還贏得一隻布娃娃，邊逛邊買夜市小吃，展現親和力。民眾驚呼連連，紛紛拿起手機捕捉市長與「夜奇鴨」的同框畫面，場面相當熱鬧。

市場處指出，現場只要與「夜奇鴨」或充氣偶合影，並上傳至社群平台、追蹤台南市市場處臉書「台南市市場巡禮」，就可獲得吉祥物周邊商品抽獎資格與限量銅板抵用券；參加夜市小遊戲的民眾，也有機會把「夜奇鴨」周邊帶回家。

經發局長張婷媛透露，雖然暑假結束，「夜奇鴨」仍會持續走訪台南各大夜市舉辦趣味活動，並將推出全新周邊商品，讓喜愛「夜奇鴨」的市民朋友能收藏留念。市場處代理處長林士群則表示，最終場活動將抽出限量「夜奇鴨頸枕」幸運得主，提醒大家隨時關注「台南市市場巡禮」臉書，掌握第一手消息。