快訊／國道3號南下2車追撞「1車翻覆」1男2女送醫

▲國道3號1日晚間發生2車追撞事故。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南市新化區國道3號南下351公里處，1日晚間7點42分發生兩輛轎車車禍，導致其中一輛小客車翻覆。台南消防局接獲119報案後，緊急派員趕抵現場，所幸並無人員受困，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。。

此次事故共造成3人受傷，分別為一名45歲男性及兩名53歲、51歲女性。三人均意識清楚，其中男子和一名女子因肢體擦挫傷分別送往永康奇美醫院及新化分院；另一名女子則因身體疼痛，送至新化分院接受治療。