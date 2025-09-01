移工賣狗肉頻傳！議員爆執法漏洞　10天鑑定空檔竟「直接出境」

▲縣議員吳韋達針對販售狗肉向農業處提出質詢。（圖／縣議員吳韋達提供）

記者唐詠絮／彰化報導

縣議員吳韋達今(1日)在縣議會臨時會中犀利質詢，直指彰化販賣狗肉案件頻傳，執法存在重大漏洞，不僅警方查緝手段有限，肉品鑑定流程更長達10天，導致涉案移工往往趁空檔「直接出境跑路」，根本抓不勝抓，要求儘速制定動保自治條例，並納入「移工雇主管理責任」，強制雇主負起宣導義務。

吳韋達指出，光是最近2個月，彰化就查獲3起違法案件，其中一件還是新竹縣流浪動物真愛協會合作通報才及時攔截。這些案件共查扣10多公斤疑似狗肉，但問題在於現行「肉品鑑定」需耗時8到10天，結果出爐前無法強制約束行為人，導致涉案移工往往趁機出境，上游來源根本追不下去。

農業處長郭至善回應，統計自今年6月至今，全縣共受理6件通報，其中3件查獲違法、另3件則因缺乏事證無法成案。吳韋達指出，現行執法面臨兩大困境，警察業務繁重，對「販售狗肉」僅能依行政罰處理，手段有限，其次動防所雖是主管機關，卻態度消極，加上鑑定時間過長，錯失偵辦黃金期。

吳韋達無奈的指出，目前全台已有17個縣市訂定「動物保護自治條例」，唯獨彰化仍只沿用舊式的「犬隻管理辦法」，不僅無法訂定罰則、缺乏防虐殺條文，管理範圍也僅限犬隻，漏洞一大包。

吳韋達強烈要求，彰化應跟上其他縣市腳步，儘速制定動保自治條例，並納入「移工雇主管理責任」，強制雇主負起宣導義務，防範員工在宿舍或職場宰殺、食用或販賣貓狗肉。他當場要求農業處承諾：年底前提出草案送審，落實源頭管理與動物福利。