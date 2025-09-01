　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐數百人罹難！阿富汗6.0強震增至20死　塔利班急籲國際援助

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 地震發生後民眾紛紛逃往戶外。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗東部地區31日深夜發生規模6.0強震，造成至少20人死亡、115人受傷送醫，數字恐怕還會攀升。美國地質調查局（USGS）數據顯示，這起淺層地震於當地晚間11時47分襲擊阿富汗與巴基斯坦邊境地帶，震源深度僅8公里，隨後又發生3次規模4.5至5.2的餘震。

根據BBC，地震震央位於楠格哈爾省首府賈拉拉巴德（Jalalabad）西南方27公里處，該市為阿富汗第5大城。受災最嚴重的楠格哈爾省與庫納爾省地形崎嶇、交通不便，房屋多數不具抗震能力，使得傷亡持續攀升

楠格哈爾省塔利班政府副省長穆斯塔法（Azizullah Mustafa）表示，其轄區已有近30人送醫治療。民眾也紛紛伸出援手，數十名志願者趕往楠格哈爾省的醫院捐血救援傷患。

但多名塔利班政府消息人士透露，「有數十棟房屋埋在瓦礫堆下」，尤其是與巴基斯坦接壤的庫納爾省諾加爾區馬札爾（Mazar）谷地，整個村落幾乎全毀。

USGS對預估死亡人數發布「橘色警戒」，有39%機率造成100至1000人罹難；經濟損失則發布黃色警戒，有33%機率造成1000萬至1億美金損失，並稱過往相同級別的地震皆須區域或國家層級救援行動。

地震發生前，楠格哈爾省8月29至30日才遭受洪災侵襲，造成5人喪生及財產損失。庫納爾省警察局長向BBC說明，通往災區的道路因洪水及餘震引發的山崩中斷，救援工作只能仰賴空中運輸。

塔利班政府坦承資源有限，呼籲國際社會提供援助，也已向國際組織求援，盼能提供直升機等空中救援設備，協助搶救偏遠山區受困民眾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2台灣人沖繩死亡　身分背景曝
當面重批黃暐瀚！　羅智強：覺得你變了
台鐵招募42人　薪資上看59K
16歲少女遭撞飛ICU搶命！　他喊：視力不好
快訊／江蕙概念股飆天價！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁習近平見面了！　克宮：兩人討論美俄近期互動

米奇對決！翻滾互咬「騰空飛撲」　44秒激戰片瘋傳

恐數百人罹難！阿富汗6.0強震增至20死　塔利班急籲國際援助

葉門胡塞武裝突襲「聯合國據點」！　路透：至少綁架11名職員

金正恩搭火車赴北京閱兵　出發前「特地視察飛彈工廠」

2台人「沖繩潛水」喪命！　魂斷30公尺深海洞窟

改變選舉規則！　川普要簽令「投票必須出示身分證明」

烏安全保障「美國承諾提供後盾」　歐洲擬派聯合部隊

上合峰會「中俄對美挑戰」成焦點　印度莫迪是最大變數

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

普丁習近平見面了！　克宮：兩人討論美俄近期互動

米奇對決！翻滾互咬「騰空飛撲」　44秒激戰片瘋傳

恐數百人罹難！阿富汗6.0強震增至20死　塔利班急籲國際援助

葉門胡塞武裝突襲「聯合國據點」！　路透：至少綁架11名職員

金正恩搭火車赴北京閱兵　出發前「特地視察飛彈工廠」

2台人「沖繩潛水」喪命！　魂斷30公尺深海洞窟

改變選舉規則！　川普要簽令「投票必須出示身分證明」

烏安全保障「美國承諾提供後盾」　歐洲擬派聯合部隊

上合峰會「中俄對美挑戰」成焦點　印度莫迪是最大變數

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

普丁習近平見面了！　克宮：兩人討論美俄近期互動

國道驚見神力女超人！女駕駛內線車道徒手推故障賓士　誇張畫面曝

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

《小甜甜》25年禁播內幕！「2作者反目成仇」百億周邊惹禍　遭永久封印

iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光

夜歸驚魂！基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯「開玩笑」下場曝

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

米奇對決！翻滾互咬「騰空飛撲」　44秒激戰片瘋傳

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

【男孩？女孩？】菲性別揭曉派對用井字棋決勝負全程超嗨

國際熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

他搶小孩紀念帽　遭網友肉搜起底

他看大谷噴掉千萬　死後1原因害妻被查稅

大韓航空班機延誤　竟因空服集體遲到

繞過國會　川普取消49億美元援外資金

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

東京AV片場驚見腐屍！35歲男1習慣慘遭棒擊致死

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

30多年前埋下！黛妃「時空膠囊」意外曝光

范斯：隨時準備好「接任總統」

北韓高官女兒「冒死脫北」！恐怖經歷曝

更多熱門

相關新聞

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

阿富汗東部興都庫什山脈地區於當地時間8月31日晚間發生規模6.0的強烈地震，震央鄰近巴基斯坦邊界。根據最新消息，地震已造成至少9人死亡、25人受傷，災情集中在東部楠格哈爾省（Nangarhar）。

花蓮婦跌落海濱草叢曝曬3小時　警循聲及時救命

花蓮婦跌落海濱草叢曝曬3小時　警循聲及時救命

即／女登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

即／女登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

嘉市消防蘭潭演練示範如何應對落水

嘉市消防蘭潭演練示範如何應對落水

山友登武陵受傷！韌帶斷裂骨折困翠池山莊　直升機吊掛送醫

山友登武陵受傷！韌帶斷裂骨折困翠池山莊　直升機吊掛送醫

關鍵字：

地震阿富汗災害救援傷亡

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面