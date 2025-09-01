恐數百人罹難！阿富汗6.0強震增至20死　塔利班急籲國際援助

▲ 地震發生後民眾紛紛逃往戶外。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗東部地區31日深夜發生規模6.0強震，造成至少20人死亡、115人受傷送醫，數字恐怕還會攀升。美國地質調查局（USGS）數據顯示，這起淺層地震於當地晚間11時47分襲擊阿富汗與巴基斯坦邊境地帶，震源深度僅8公里，隨後又發生3次規模4.5至5.2的餘震。

根據BBC，地震震央位於楠格哈爾省首府賈拉拉巴德（Jalalabad）西南方27公里處，該市為阿富汗第5大城。受災最嚴重的楠格哈爾省與庫納爾省地形崎嶇、交通不便，房屋多數不具抗震能力，使得傷亡持續攀升

زلزله!

بدبختاته کنړ ولایت او ننگرهار دره نور والسوالۍ کې خلکو ته زیات ځاني او مالي تلفا/ت اوښتي.

pic.twitter.com/xCj8nLU28t — Mirwais Omarkhil (@mirwaisomarkhil) August 31, 2025

楠格哈爾省塔利班政府副省長穆斯塔法（Azizullah Mustafa）表示，其轄區已有近30人送醫治療。民眾也紛紛伸出援手，數十名志願者趕往楠格哈爾省的醫院捐血救援傷患。

但多名塔利班政府消息人士透露，「有數十棟房屋埋在瓦礫堆下」，尤其是與巴基斯坦接壤的庫納爾省諾加爾區馬札爾（Mazar）谷地，整個村落幾乎全毀。

USGS對預估死亡人數發布「橘色警戒」，有39%機率造成100至1000人罹難；經濟損失則發布黃色警戒，有33%機率造成1000萬至1億美金損失，並稱過往相同級別的地震皆須區域或國家層級救援行動。

地震發生前，楠格哈爾省8月29至30日才遭受洪災侵襲，造成5人喪生及財產損失。庫納爾省警察局長向BBC說明，通往災區的道路因洪水及餘震引發的山崩中斷，救援工作只能仰賴空中運輸。

塔利班政府坦承資源有限，呼籲國際社會提供援助，也已向國際組織求援，盼能提供直升機等空中救援設備，協助搶救偏遠山區受困民眾。