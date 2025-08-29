快訊／台東池上資源回收廠火警　1男二度燒燙傷送醫

▲台東池上一間資源回收廠29日晚間發生火警。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）
記者楊晨東、鄒鎮宇／台東報導
台東縣池上鄉新興村一處資源回收廠，29日晚上8點多發生火警，現場為單層鐵皮建築，燃燒面積約60平方公尺。消防隊獲報後，立即派出12輛消防車及18名警消到場搶救，火勢在晚上9點5分撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查
據了解，現場一名47歲男性員工在火災初期試圖滅火時，不慎造成左手中指及左腳腳趾二度燒燙傷，隨後由救護車送往關山慈濟醫院治療，所幸傷勢無生命危險，整起火警未造成其他人員傷亡。
▲台東池上一間資源回收廠29日晚間發生火警。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）
記者楊晨東、鄒鎮宇／台東報導
台東縣池上鄉新興村一處資源回收廠，29日晚上8點多發生火警，現場為單層鐵皮建築，燃燒面積約60平方公尺。消防隊獲報後，立即派出12輛消防車及18名警消到場搶救，火勢在晚上9點5分撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查
據了解，現場一名47歲男性員工在火災初期試圖滅火時，不慎造成左手中指及左腳腳趾二度燒燙傷，隨後由救護車送往關山慈濟醫院治療，所幸傷勢無生命危險，整起火警未造成其他人員傷亡。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響