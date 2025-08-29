台東召開「向海致敬」跨平台會議　推動海岸清潔與漂流木再利用

▲「向海致敬」第三季跨平台會議。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化海岸環境維護與資源再利用，台東縣政府29日召開「向海致敬」第三季跨局處平台會議，邀集24個相關單位參與，針對土地管理、巡檢機制、清潔維護及通報案件處理等議題進行研討，並檢視上半年執行成果，持續攜手守護美麗海岸。本次會議更特別規劃「漂流木多肉植栽再生手作」課程，透過創意體驗推廣環境教育與永續理念。

台東縣政府表示，此次會議除強化跨單位橫向聯繫，也彙整第一、二季海岸清潔成果，包括巡檢通報件數、清理作業及跨單位合作情形；並針對漂流木清理議題提出後續方案，決議以「再利用優先」為原則，並已公告合格收購處理業者名冊，兼顧美觀、安全與資源循環。此舉亦呼應聯合國永續發展目標（SDGs），推動SDG11「永續城鄉」及SDG14「海洋生態」，朝人與自然和諧共存邁進。

環保局指出，颱風季節常帶來大量漂流木，若任意棄置，恐影響海岸景觀並加重生態負擔；但經清理及創意轉化後，漂流木可再生成具美感與教育價值的作品。本次手作課程邀請專業講師指導，帶領與會人員以漂流木搭配多肉植物創作，象徵環境修復與自然循環。多肉植物低耗水、低碳的特性，也展現簡單卻友善環境的綠色生活方式。

此次會議由縣府環保局主責辦理，並感謝各單位積極參與，包括農業部林業及自然保育署台東分署、財政部國有財產署南區分署台東辦事處、經濟部水利署第八河川分署、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處、海洋委員會海巡署東部分署、海洋保育署台東海洋保育站及沿線鄉鎮公所等，持續在海岸清潔及保護上扮演重要角色。

環保局強調，未來將持續整合中央、地方與社區資源，深化平台合作，並透過制度檢討與滾動修正，逐步優化海岸清潔維護機制。期望在各界共同努力下，讓「台東藍」更加純淨動人，展現海岸應有的自然之美。