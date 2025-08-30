　
社會 社會焦點 保障人權

遭爆募款33萬只給9萬！AJ哥反批「惡意抹黑」　社會局先開罰4萬

 記者林東良、劉人豪／台東報導

公益網紅AJ哥（本名曹暐國）遭幫助過的「象腿症」男子爆料，說AJ哥幫忙募款的款項有33萬，最後卻只給他9萬，導致他病情惡化恐截肢，AJ哥發文說遭惡意抹黑。對此，社會局表示AJ哥違反公益勸募條例，已開罰4萬，本次再爆私吞巨額善款案，將持續追查，若其確實違反公益勸募條例第24條規定經再制止仍不遵從者，將按次連續處罰，最高可處以罰鍰20萬元。

AJ哥於今年1月曾幫助一名象腿男，但遭爆幫象腿男募款總額33萬，卻只給象腿男9萬，導致象腿男病情惡化恐截肢，另外的24萬也沒有交代。

AJ哥發文指出，2年來一直在盡心盡力，幫助每一個有需要的個案，也讓他們的困難被更多愛心人士知曉並共同提供協助，卻沒有想到會有被幫助過的人來惡意抹黑，網路並非法外之地，對此惡劣行徑絕不姑息，將提供相關資料給予委托法務團隊，整理並追究當事人對本人名譽損失等後果的法律責任。

▲AJ哥受邀到中國，當地觀光局長拉紅布條迎接。（圖／翻攝自Instagram／aj0711wei）

▲AJ哥近日受邀到中國，當地觀光局長拉紅布條迎接。（圖／翻攝自Instagram／aj0711wei）

AJ哥說，確實在幫助眾多個案情况下，有品行不良的現象存在是難免的，也會失望和寒心。為了這兩年與共同幫助個案的愛心人士們和更多有需要幫助的人，會堅持初心，不會被個別現象和惡意人士阻礙。

台南市社會局表示，有關網路「AJ哥」遭爆私吞巨額善款案，經查AJ哥曹某日前已經因為藉「AJ公益行善團」之名，在臉書、抖音等網路媒體對外公開勸募及露出個人金融帳號募款，經檢舉及本局查明後，確認曹某確有違反公益勸募條例第24條規定，由本局於114年8月發函制止並處以4萬元罰鍰在案。本次曹某再爆私吞巨額善款案，將持續追查，若其確實違反公益勸募條例第24條規定經再制止仍不遵從者，本局將按次連續處罰，最高可處以罰鍰20萬元。

08/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

用怪手玩人肉涮涮鍋　台東工人坐挖斗溪邊玩水

用怪手玩人肉涮涮鍋　台東工人坐挖斗溪邊玩水

進行台東大武溪河道整理工程的某工程行，使用怪手在溪邊玩人肉涮涮鍋遊戲，縣府表示此行為恐違反職業安全法。

即／台東池上資源回收廠火警　1男送醫

即／台東池上資源回收廠火警　1男送醫

台東縣召開「向海致敬」第三季跨平台會議

台東縣召開「向海致敬」第三季跨平台會議

南王派出所召開社區治安會議　民眾熱情參與

南王派出所召開社區治安會議　民眾熱情參與

池上富興社區舉辦蝙蝠志工培訓

池上富興社區舉辦蝙蝠志工培訓

關鍵字：

AJ哥公益爭議社會局台東

