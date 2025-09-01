　
工作2年！對比歐美同事「和華人最有隔閡」　日男吐2關鍵

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

日籍網紅秋山燿平昨日在臉書發文，分享自己在日本企業負責台灣市場兩年的觀察。他直言，在眾多外籍同事當中，合作起來最容易出現隔閡的，反而是華人，「明明文化上應該最接近，為什麼實際合作起來，卻常常變成障礙呢？」

秋山燿平認為，問題核心在於語言與工作方式，許多華人同事雖考過日檢N1，但實際日文能力卻未必達到商務需求，加上經常不使用公司規定的溝通工具，習慣以LINE或電話處理業務，導致溝通斷層。

他表示，日本企業在招募外國人才時，通常會要求「日文能力試驗N1或N2以上」，但華人和歐美人的N1合格，其實意義完全不同，「由於漢字是最強大的優勢，很多華人即使沒有真正達到商務所需的程度，也能考過N1。在這種情況下，他們幾乎可以申請任何公司，特別是新人招募時，又不會被問到太專業的問題，因此很容易過關。」

不過，對歐美人而言，N1是一道極高的門檻，他們在學習過程中，會同步培養商務溝通能力，與對日本職場文化的理解。

▲▼日本,電車,街道（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

秋山燿平直言，華人在日本企業裡用日文工作時，必須持續精進日文，並隨時提醒自己「或許我的日文實力其實還不足，只是靠漢字優勢才考過了N1」，那麼在職場上就會減少很多問題。

最後，他也坦言，「反過來也是一樣的。我自己雖然有中文、韓文的最高級檢定，但要說能在工作裡熟練運用？現實是完全不夠格。如果有一天我必須在台灣公司用中文工作，那必然需要付出血淚般的努力。」

對此，網友們紛紛回應，「真的是很中肯的觀察」、「感謝你，讓我看到自己的缺點，並好好的反省」、「華人還很喜歡情勒」、「罵到我了，N1過了也是不會講」。

08/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

總統府前副秘書長張惇涵1日正式出任行政院秘書長，他在上午的監交典禮致詞表示，他會做好秘書長這個「控球後衛」的角色，貫徹卓院長「總教練」的戰略目標，不僅會讓區域聯防迅速補位，也會讓轉換快攻推進有序，無論是擋切或傳切，都會把球快速精準傳向團隊得分有利的位置。

