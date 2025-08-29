台灣女警日檢N1！　流利日文讓日本旅客超感動

▲關山分局鹿野分駐所警員劉珊甄有日文檢定N1，流利日文幫助旅客處理車禍。（圖／關山分局提供，下同）

記者黃聖庭／台東報導

近日一對來自日本的夫妻來台灣租車10天環島，行經台東鹿野高台參加熱氣球嘉年華活動時，車輛不慎發生擦撞，原本擔心語言問題無法順利溝通，沒想到處理事故的女警劉珊甄以一口流利的日語，順利幫助處理問題，親切的態度與專業感讓他們感到滿滿的安心與溫暖。

關山分局說明，鹿野分駐所女警劉珊甄在五專及高雄科技大學就讀期間，對日語投入相當多時間，之後赴日遊學一年，半工半讀深刻體驗當地文化與生活，更順利通過「日本語能力試驗」（JLPT）最高級別N1檢定，能夠理解複雜論述與日常深度對話，擁有相當專業的語言能力。

劉珊甄說，此次事故處理雖僅屬輕微交通事故，但能將所學語言知識應用在執勤工作上，協助外籍旅客安心完成手續，感到十分開心與滿足。日本夫妻在離開前，更多次向她表達由衷感謝，對台灣警察的專業與貼心留下了深刻印象。

關山分局表示，員警平日除執行治安、交通等勤務外，也鼓勵同仁持續進修與學習，面對日益增加的國際觀光客，警察將持續強化語言及跨文化應對能力，期盼讓來台東旅遊的每位遊客，都能感受到安心與溫暖。