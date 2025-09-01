　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半夜突見「飛東京來回4429」驚呆了！一票人嗨爆：還好沒睡

▲▼日本旅遊,淺草,雷門,日本,東京,。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛到日本旅遊，機票達人布萊N昨晚突在臉書分享，泰獅航空台北—東京成田線，半夜驚喜祭出「來回含稅4429 元」的超殺價格。不過，他也提醒，購票需去回程分開買才有此價。

布萊N半夜在粉專驚呼，「三更半夜泰獅航來個猛的，台北-東京成田來回，只要新台幣4429元（含稅），但購票前請先注意，此票須來回分開購買才有此價格。」

同時，布萊N表示，泰獅航官網好像有點秀斗，票價2298元的日期，官網一開始會顯示新台幣3112元，但當你按下一步後，會再通知你價格變更為2298元，「至少我發文當下還是如此，不知道這BUG何時會修正。」

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

另外，他也補充道，票價雖只含7公斤手提行李，但托運行李加價並不貴，一趟只需幾百元，有需求的旅客可以自行加購。

PO文掀起熱烈回響，有人開心表示，「早起的鳥兒有蟲吃，我後天就出發」、「半夜沒睡覺，剛好撿到便宜」、「泰獅航最近好佛系，剛甜完曼谷，現在又來個東京」；也有人哀嘆，「12月初的票都被搶光了」、「可惡！上禮拜才買12/17的票」。

還有網友忍不住吐槽，「這間航司真的搭咩」、「泰獅的官網真的很ㄎㄧㄤ，我上禮拜NRT回程加購行李，加買20KG，結果訂單給我兩個20KG，真心看不懂」、「系統好像出問題，無法購票」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本政府近日承認，針對逐漸進入報廢潮的太陽能光電板，至今仍無法決定由誰負擔回收費用。由於太陽能板壽命僅約20至30年，自2012年大規模建設以來，預估至2030年代後半至2040年代初，每年將產生高達50萬噸的廢棄光電板。相關制度遲遲未定，引發外界對非法棄置與環境衝擊的憂慮。

