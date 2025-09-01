2025港姐出爐！26歲陳詠詩奪后冠　亮麗身形曾入選韻律體操代表隊

▲2025香港小姐后冠由26歲的博士生陳詠詩摘下。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

2025香港小姐競選8月31日在TVB將軍澳電視廣播城舉行總決賽，最終，由26歲的陳詠詩奪下后冠，亞軍為施宇琪，季軍為13號袁文靜，至於最上鏡頭獎則是頒給外型亮眼的李尹嫣。據悉，陳詠詩是一名在讀博士生，她於2018年赴美，先後就讀加州大學柏克萊分校及獲得哥倫比亞大學科技管理碩士學位。

▲陳詠詩曾為香港韻律體操代表隊選手。（圖／翻攝微博）

《浙江交通之聲新聞》報導，2025香港小姐競選總決選由曾展望、葉蒨文、麥美恩和錢嘉樂擔任司儀，任達華、樂基兒、余安安等擔任評委。李治廷、衛蘭擔任表演嘉賓。比賽正式開始後，14名佳麗逐一亮相進行粵劇、藝術體操、古箏演奏、空手道、拉丁舞、花式跳繩等等才藝表演。

拿下后冠的陳詠詩3歲接觸韻律體操，13歲便入選香港韻律體操代表隊，並於2012至2015年，連續四年衛冕香港韻律體操公開賽個人全能冠軍，曾代表香港參與國際賽事並獲得傑出運動員獎。她在2025年參選香港小姐，在拉票活動中表演最拿手的韻律體操項目，得到「現場觀眾最喜愛佳麗」頭銜。

▲李尹嫣獲得香港小姐「最上鏡頭獎」。（圖／翻攝微博）

至於拿下亞軍的施宇琪則是在賽後自曝，為了能更好的角逐香港小姐，參賽前數個月內嚴格控制飲食，足足減去40磅（約18公斤）左右的體重，就連一顆巧克力的熱量都要計算好；拿下最上鏡頭獎的李尹嫣成為名落孫山第一人，她則欣慰地說，心目中已經覺得自己是冠軍，最重要的是對自己的表現十分滿意。