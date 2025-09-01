　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2025港姐出爐！26歲陳詠詩奪后冠　亮麗身形曾入選韻律體操代表隊

▲2025香港小姐后冠由26歲的博士生陳詠詩摘下。（圖／翻攝微博）

▲2025香港小姐后冠由26歲的博士生陳詠詩摘下。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

2025香港小姐競選8月31日在TVB將軍澳電視廣播城舉行總決賽，最終，由26歲的陳詠詩奪下后冠，亞軍為施宇琪，季軍為13號袁文靜，至於最上鏡頭獎則是頒給外型亮眼的李尹嫣。據悉，陳詠詩是一名在讀博士生，她於2018年赴美，先後就讀加州大學柏克萊分校及獲得哥倫比亞大學科技管理碩士學位。

▲2025香港小姐后冠由26歲的博士生陳詠詩摘下。（圖／翻攝微博）

▲陳詠詩曾為香港韻律體操代表隊選手。（圖／翻攝微博）

《浙江交通之聲新聞》報導，2025香港小姐競選總決選由曾展望、葉蒨文、麥美恩和錢嘉樂擔任司儀，任達華、樂基兒、余安安等擔任評委。李治廷、衛蘭擔任表演嘉賓。比賽正式開始後，14名佳麗逐一亮相進行粵劇、藝術體操、古箏演奏、空手道、拉丁舞、花式跳繩等等才藝表演。

拿下后冠的陳詠詩3歲接觸韻律體操，13歲便入選香港韻律體操代表隊，並於2012至2015年，連續四年衛冕香港韻律體操公開賽個人全能冠軍，曾代表香港參與國際賽事並獲得傑出運動員獎。她在2025年參選香港小姐，在拉票活動中表演最拿手的韻律體操項目，得到「現場觀眾最喜愛佳麗」頭銜。

▲李尹嫣獲得香港小姐「最上鏡頭獎」。（圖／翻攝微博）

▲李尹嫣獲得香港小姐「最上鏡頭獎」。（圖／翻攝微博）

至於拿下亞軍的施宇琪則是在賽後自曝，為了能更好的角逐香港小姐，參賽前數個月內嚴格控制飲食，足足減去40磅（約18公斤）左右的體重，就連一顆巧克力的熱量都要計算好；拿下最上鏡頭獎的李尹嫣成為名落孫山第一人，她則欣慰地說，心目中已經覺得自己是冠軍，最重要的是對自己的表現十分滿意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「超夯APP」免費下載竟被扣6990元！　多人中招
屈中恆遭抵制！《寶島一村》大陸場全沒了　演員全打包回台
快訊／阿富汗強震250死！　塔利班政府大規模救援
《刀劍神域》手遊宣布結束營運
沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記
「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多
快訊／台股急殺340點！　失守2萬4
10隻倉鼠沖進馬桶！惡女抖音被洗版　身分起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

2025港姐出爐！26歲陳詠詩奪后冠　亮麗身形曾入選韻律體操代表隊

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」　園內十個班級9廚師待命備餐

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警求償

陸清華女博士闖短劇圈　自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

影／各國領導人全到齊！黑色防暴車出動　天津上合峰會維安漸進式升級

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

香港房市慘　建築工失業轉做清潔：等外勞休息才能開工

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

2025港姐出爐！26歲陳詠詩奪后冠　亮麗身形曾入選韻律體操代表隊

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」　園內十個班級9廚師待命備餐

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警求償

陸清華女博士闖短劇圈　自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

影／各國領導人全到齊！黑色防暴車出動　天津上合峰會維安漸進式升級

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

香港房市慘　建築工失業轉做清潔：等外勞休息才能開工

雷姬Q10 Pro全能掃拖旗艦版免洗布　Tineco洗地機早鳥現省8900元

2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

台股漲多拉回！法人：類股輪動架構健康　降息創造資金行情空間

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

台中3小學首迎新生　學區房最高均價6字頭

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡　京都風懷舊小店隱身巷弄

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

大陸熱門新聞

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭停賽！

13歲男孩阻止插隊遭猛踹　超市收銀員態度犯眾怒

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

香港房市慘　建築工失業轉做清潔

家人不幫清狗大便　陸女竟將2隻狗丟下21樓

影／各國領導人全到齊天津！維安升級、防暴車出動

陸女童「摸小老虎」遭咬傷！母怒報警

港警被騙去柬埔寨　園區看證件主動放人

陸清華女博士闖短劇圈 自評「18線演員」剛出道日領一千人民幣

看東西出現馬賽克！他就醫才知腦袋藏寄生蟲

陸幼兒園20元餐費豪吃「鮑魚龍蝦」 園內十個班級9廚師待命備餐

更多熱門

相關新聞

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施突昏迷

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施突昏迷

香港迪士尼一名男性遊客在搭乘遊樂設施時突然失去意識，儘管抵達終點時，急救人員隨即趕赴現場進行心肺復甦術，但是男子送醫搶救後不治身亡。死者的同行妻子則表示，丈夫本身患有心臟病與高血壓。

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

川普兒子喊：比特幣衝100萬美元！

川普兒子喊：比特幣衝100萬美元！

詭粵．港點祭　「打小人」搬進餐廳

詭粵．港點祭　「打小人」搬進餐廳

11歲自閉女遭性侵　生母求情全力護繼父

11歲自閉女遭性侵　生母求情全力護繼父

關鍵字：

陳詠詩香港小姐香港體操港姐

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面