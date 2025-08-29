川普次子現身香港喊：比特幣將衝100萬美元！

▲川普次子艾瑞克川普表示，比特幣未來將衝上100萬美元。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普次子艾瑞克川普（Eric Trump）今（29）日現身香港「比特幣亞洲」（Bitcoin Asia）論壇時，公開呼籲投資加密貨幣，更直言比特幣未來將突破100萬美元（約新台幣3058萬元），並稱其為「全球最偉大的資產」。

法新社報導，艾瑞克．川普支持的美國加密貨幣相關企業，正積極尋求亞洲併購機會。他強調，美國加密投資人曾在川普角逐白宮時提供數百萬美元資金，期望能扭轉拜登政府對加密產業的保守態度。今年7月，美國國會眾議院已通過3項關鍵加密貨幣法案，川普本人也陸續展現支持。

《金融時報》透露，艾瑞克與兄長小唐納．川普投資的比特幣挖礦公司 American Bitcoin，正在物色收購標的。彭博則引述消息人士稱，艾瑞克將於9月1日前往東京，參加日本比特幣公司 Metaplanet 股東大會。

至於川普是否會與中國國家主席習近平討論加密議題，艾瑞克回應，美中兩國對加密貨幣的理解「可能勝過全球任何國家」。路透社稍早則報導，中國雖禁止境內加密交易，但考慮推出與人民幣掛鉤的穩定幣，提升國際使用率。香港自5月通過穩定幣法案後，也正與美國等地競逐全球數位資產樞紐地位。