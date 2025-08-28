港11歲自閉女遭「夜夜爬床」　生母「全力護繼父」法官也看不下去

▲少女遭性侵長達2年，直到學校老師發現才令案件曝光。（示意圖／達志影像）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名35歲的鋁窗工人兩年內幾乎每晚都性侵患有自閉症的11歲繼女，直到繼女擔憂懷孕，向學校老師訴苦後，才讓案件曝光。受害少女的母親近日向法院寄出求情信，信中全都在替丈夫說話，沒有半句話提到女兒，連法官也看不下去，指母親毫不同情自己的女兒，令人難以理解。

根據港媒報導，少女生於2010年，先後被診斷出自閉症及中度智能障礙，母親2013年開始跟鋁窗工人交往同居，並在為對方生下2子後結婚。

由於從小就一起生活，少女一直以為對方是自己的親生父親。

2021年，繼父趁著妻子進入浴室洗澡，2個兒子也睡著，爬上少女的床。少女要求對方離開房間，並伸腳踢踹，但仍遭到性侵。

事後，少女曾表示擔心懷孕，繼父則強調不會。之後幾乎每個晚上，繼父都趁妻子洗澡時性侵少女，不顧少女的反抗與拒絕。

2023年某日，少女在學校上性教育課時，突然告訴老師自己擔心懷孕，希望繼父不要再騷擾自己，才讓案件曝光。夫妻兩人對質時，繼父堅稱只有碰觸胸部及下體，一直到面對警方時才坦承犯案。

少女的母親近日寄了一封求情信，法官陳嘉信透露，信中完全沒有提到女兒，全部都在幫丈夫說話，甚至還有提到兩個兒子，顯示母親完全不同情女兒，也非常擔心少女的狀況。

法官也強調，難以理解少女母親的態度，情況令人擔憂，希望辯方可聯絡母親，解釋家庭的情況。