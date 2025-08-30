文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

▲香港近日發生交友軟體詐騙案。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

香港中環近日發生一宗懷疑詐騙案件，一名女子疑似因網上結識的男子而遭遇巨額餐費損失。她與對方在酒店餐廳約會時，男方以「尿遁」方式離席後未再返場，因為男子叫了一支名酒，所以餐費相當驚人，最終由女子獨自支付約8萬港幣（約31萬新台幣）帳單，事後報警求助。

根據《星島頭條》報導，警方表示，於8月28日晚間約10時接獲一名31歲女子報案。該名女子報稱在文華東方酒店中菜廳用餐時，與一名男子同桌進膳，期間男子藉故離席後未有返回。餐後，女子被迫獨自支付約8萬元餐飲費用，懷疑遭到欺騙。案件現時暫列為「詐騙」，正由警方深入調查，暫時未有人被捕。

據悉，該名女子於早前透過通訊平台Telegram參與一場活動，並在現場結識涉案男子，對方年齡大約26至27歲。雙方相談甚歡，隨後便相約前往文華東方酒店餐廳共進晚餐，未料卻演變成詐騙案件。目前，警方仍在追查涉案男子的身份及行蹤。

