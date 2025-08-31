男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

▲菲律賓男子在香港迪士尼內突然失去意識，送醫搶救不治。（圖／翻攝自香港迪士尼）



記者王佩翊／編譯

香港迪士尼一名男性遊客在搭乘遊樂設施時突然失去意識，儘管抵達終點時，急救人員隨即趕赴現場進行心肺復甦術，但是男子送醫搶救後不治身亡。死者的同行妻子則表示，丈夫本身患有心臟病與高血壓。

根據《太陽報》報導，一名來自菲律賓的53歲男遊客29日在香港迪士尼的招牌設施「魔雪奇幻之旅」（Frozen Ever After）遊玩時突然昏迷，送醫搶救仍不幸身亡。

據了解，事發當時男子與妻子一同搭乘水上遊船設施「魔雪奇幻之旅」，然而過程中妻子卻突然驚覺丈夫失去意識，立刻通知園區人員。隨後，當遊樂設施回到起點，急救人員立刻趕到現場施以心肺復甦術，並將患者送往北大嶼山醫院搶救，然而該名男性遊客仍在當地時間上午11時半宣告不治。警方表示，他是在上午10時18分被通報昏倒。

死者妻子向警方透露，丈夫本身患有心臟病及高血壓，需要定期治療，研判死因與自身健康狀況有關。菲律賓駐港總領事館已於30日確認死訊，並表示會與相關單位合作，協助死者家屬處理後續事宜。

香港迪士尼發言人則回應，「對於遊客的離世深感遺憾，園方會盡力協助其家屬。」同時也強調，初步調查顯示事件與設施安全無關。

「魔雪奇幻之旅」是2023年底才剛開幕的設施，以緩慢的船遊方式，帶領遊客進入艾莎、安娜與雪寶的動畫場景，主打全年齡層都可參加。不過官方仍提醒孕婦應避免搭乘。