地方 地方焦點

帶著愛寵回家！新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

▲新北動保認養會送嫁妝 助毛寶貝告別流浪。（圖／新北市動保處提供）

▲最特別的七夕禮物！新北動保處送「毛小孩嫁妝」，邀您認養結緣。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處將於8月30日至31日連續兩天，舉辦別開生面的毛寶貝認養活動。首場活動於板橋家樂福舉行，第二場則在新莊IKEA舉辦，活動現場不僅為成功認養的民眾準備豐厚的「認養嫁妝」與IKEA專屬禮包，更以溫馨的「七夕尋緣」為主軸，希望為曾受創的浪浪們找到永遠的家，用愛終結牠們的流浪生涯

動保處表示，8月30日在板橋家樂福舉辦的「七夕認養會」，以「1+1犬貓認養會」為主題，鼓勵民眾為單身毛寶貝尋找伴侶，共同終結孤單。當日將提供5隻狗與8隻貓供認養，其中名為「橘子」的貓咪經動保處同仁救援後，已從怕生轉為親人，正在等待有緣家庭。活動現場還設有人體彩繪區，讓民眾將心愛的毛寶貝畫在身上，分享照片即可參加抽獎。成功認養者將獲得七夕限定「緣」來是你玫瑰花，作為幸福紀念。

8月31日在新莊IKEA舉辦的認養會，是動保處與IKEA第二次合作，雙方共同推動動物友善生活空間。當日將有3隻狗與10隻貓開放認養，其中名為「樂樂」的犬隻曾經因流浪經歷而畏懼人類，在志工耐心照料下已變得活潑親人，成為矚目的狗明星。成功認養者可獲得豐富大禮包，IKEA更特別準備人氣狗娃娃，送給當日被認養的毛寶貝作伴。

動保員徐雅萱表示，每隻犬貓的个性與特點均詳細記錄於寵物卡中，方便民眾了解其習性與照護需求。現場專業志工團隊也將協助媒合，確保毛寶貝找到最適合的家庭。

動保處長楊淑方指出，轄區內設有8間動物之家，透過定期舉辦認養活動，增加毛寶貝與民眾互動機會，提高被領養機率。民眾可關注動「新北市政府動物保護防疫處 」官方臉書粉絲專頁，即時獲取最新活動資訊，共同為毛寶貝創造更友善的生活環境。

