民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

▲民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，衝撞過程中，黃國昌被黨工與小草合力推擠至前線。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）



記者陳家祥／台北報導

今（30日）是前民眾黨主席柯文哲住家、民眾黨中央黨部遭搜索一週年，民眾黨上午7點半在中正紀念堂集合舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動，但北市警將總統官邸前方道路全數封鎖，民眾黨與警方在愛國西路的路障前僵持，連北市警察局長李西河都到場督軍。到了中午11點多時，小草推翻第一層路障擠進維安警力前，現場發生衝突。

今日活動上午8點多開始後，上百名民眾黨支持者與黨公職就一路與警方僵持至今，在護欄前與警方對峙，並高喊「賴清德下台」、「萊爾校長下台」、「賴清德起床、賴清德起床」、「我們要聽團結十講」。台北市警察局長李西河更親自到現場坐鎮。

過程中，民眾黨立委、議員以及黨職人員等爬進警方架設的護欄內，與現場維安警力面對面僵持；而警方除了在愛國西路口前設有路障外，由於民眾遲遲未散去，警方也在後方、往官邸的方向再設置第二道路障。

11點多時，現場又爆發推擠，民眾抓著護欄不斷搖動，試圖鬆動阻具的結構找尋突破點。接著到了11點20分左右，民眾黨人員推翻第一層阻具，走讀的民眾壓著阻具一路往前擠，民眾黨立院黨團主任陳智菡、黨發言人張彤以及黨主席黃國昌辦公室及中和服務處主任陳怡君等人，一度被推上人群之上，險象環生，現場甚至傳出有民眾受傷。警方也不斷呼籲制止衝突行為，並表示要加強蒐證。

▼民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）