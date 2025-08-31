　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平會見聯合國秘書長：中國始終堅定站在歷史正確一邊

▲▼習近平會見聯合國秘書長：中國始終堅定站在歷史正確一邊。（圖／翻攝新華社）

▲習近平會見聯合國秘書長古特雷斯。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平30日在天津會見出席2025年上海合作組織峰會的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），他強調，作為聯合國安理會常任理事國，中國始終堅定站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義。

根據《新華社》報導，習近平指出，第二次世界大戰結束前後，國際社會作出的最重要決定就是成立聯合國。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。歷史啟示我們，多邊主義、團結合作是解決全球性難題的正確答案。

習近平表示，要重溫聯合國創立初心，重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，推動聯合國在新形勢下重振權威和活力，成為各國協調行動、共同應對挑戰的主要平台，「作為聯合國安理會常任理事國，中國始終堅定站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義。中國永遠是聯合國可以信賴的伙伴。」

習近平強調，「中方願深化同聯合國合作，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，共同為維護世界和平、促進發展繁榮挺膺擔當。」

習近平還說，在世界百年變局中，中國提供了穩定性和確定性，「我們將繼續以中國新發展為世界提供新機遇，通過構建人類命運共同體、踐行三大全球倡議、共建『一帶一路』，同各國一道創造更加美好的未來。」

據報導，古特雷斯表示，聯合國願加強同中方的合作，維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛國際關系基本准則，推進世界多極化，提高發展中國家的代表性，讓聯合國在國際事務中發揮更大作用。雙方要加強在全球治理體系改革、人工智能、應對氣候變化挑戰等方面的合作，以更好服務人類共同福祉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
農曆7月半要來了　命理師：15姓氏注意
跟酒駕一樣危險！　藥師示警9類「藥駕藥物」
遭大公司主管性侵！塞6千逼私了　酒店妹悲憤離世　
東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵
快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」
新光三越小北店試營運人潮爆！　一天開200張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

中國8月製造業PMI49.4%　連續5個月處萎縮區間

習近平會見聯合國秘書長：中國始終堅定站在歷史正確一邊

時隔7年訪華！莫迪今會見習近平　聚焦邊境管控、經貿合作區域安全

美限制三星等企業在陸製造晶片　陸方表態反對

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合組織峰會

影／集裝箱自己走！天津港無人自動化　全球首個「智慧零碳」碼頭

莫迪時隔7年訪華的盤算？　中美博弈夾縫中尋求「務實」戰略

13歲男孩阻止插隊遭男子猛踹　超市收銀員態度惹怒眾人

結婚5年「從沒看過對方的臉」　陸夫妻打破刻板印象！真相藏洋蔥

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

中國8月製造業PMI49.4%　連續5個月處萎縮區間

習近平會見聯合國秘書長：中國始終堅定站在歷史正確一邊

時隔7年訪華！莫迪今會見習近平　聚焦邊境管控、經貿合作區域安全

美限制三星等企業在陸製造晶片　陸方表態反對

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合組織峰會

影／集裝箱自己走！天津港無人自動化　全球首個「智慧零碳」碼頭

莫迪時隔7年訪華的盤算？　中美博弈夾縫中尋求「務實」戰略

13歲男孩阻止插隊遭男子猛踹　超市收銀員態度惹怒眾人

結婚5年「從沒看過對方的臉」　陸夫妻打破刻板印象！真相藏洋蔥

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

唐西奇歐錦賽砍39分破千分大關　斯洛維尼亞惜敗法國吞2連敗

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

D胸女星「工作被毛手毛腳」開罵！爆氣：道歉又怎樣？我還是很不爽

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰！醫示警：恐有7大病纏身

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

重機起火畫面曝！騎士台3線獅潭段疑過彎失控　打滑自摔衝對向

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

大陸熱門新聞

13歲男孩阻止插隊遭猛踹　超市收銀員態度犯眾怒

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

結婚5年「沒看過對方的臉」真相藏洋蔥

外送員vs.電動車男「馬路對峙4小時」互不讓！

看東西出現馬賽克！他就醫才知腦袋藏寄生蟲

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

莫迪時隔7年訪華的盤算？

影／集裝箱自己走！天津港無人自動化

多國領導人會見習近平：奉行一中、反台獨　　

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

買早餐遇16年前初戀　進展神速年底結婚

23位藝人安全下莊　陸委會：下次必動用規定

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合峰會

黑寡婦近親！男遭「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

更多熱門

相關新聞

莫迪今會見習近平　預料聚焦3議題

莫迪今會見習近平　預料聚焦3議題

上海合作組織峰會今（31日）在天津揭幕，印度總理莫迪昨天30日傍晚專機已經抵達天津，預計中午與中國國家主席習近平舉行重要會晤。這一會晤被視為本屆峰會最受矚目的雙邊互動之一，也是莫迪自2020年中印邊境發生衝突以來，時隔七年「首次」訪華，預料邊境穩定管控、經貿合作、區域全球安全合作三大議題備受關注。

三巨頭將並肩而坐　北京閱兵座位曝光

三巨頭將並肩而坐　北京閱兵座位曝光

多國領導人會見習近平：奉行一中、反台獨　　

多國領導人會見習近平：奉行一中、反台獨　　

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

習近平主持中共中央政治局會議 擬將「促進中國民族團結進步」立法

習近平主持中共中央政治局會議 擬將「促進中國民族團結進步」立法

關鍵字：

習近平聯合國聯合國秘書長

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

范斯：隨時準備好「接任總統」

快訊／林書豪宣布退休！

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面