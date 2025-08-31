習近平會見聯合國秘書長：中國始終堅定站在歷史正確一邊

▲習近平會見聯合國秘書長古特雷斯。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平30日在天津會見出席2025年上海合作組織峰會的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），他強調，作為聯合國安理會常任理事國，中國始終堅定站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義。

根據《新華社》報導，習近平指出，第二次世界大戰結束前後，國際社會作出的最重要決定就是成立聯合國。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。歷史啟示我們，多邊主義、團結合作是解決全球性難題的正確答案。

習近平表示，要重溫聯合國創立初心，重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，推動聯合國在新形勢下重振權威和活力，成為各國協調行動、共同應對挑戰的主要平台，「作為聯合國安理會常任理事國，中國始終堅定站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義。中國永遠是聯合國可以信賴的伙伴。」

習近平強調，「中方願深化同聯合國合作，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，共同為維護世界和平、促進發展繁榮挺膺擔當。」

習近平還說，在世界百年變局中，中國提供了穩定性和確定性，「我們將繼續以中國新發展為世界提供新機遇，通過構建人類命運共同體、踐行三大全球倡議、共建『一帶一路』，同各國一道創造更加美好的未來。」

據報導，古特雷斯表示，聯合國願加強同中方的合作，維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛國際關系基本准則，推進世界多極化，提高發展中國家的代表性，讓聯合國在國際事務中發揮更大作用。雙方要加強在全球治理體系改革、人工智能、應對氣候變化挑戰等方面的合作，以更好服務人類共同福祉。